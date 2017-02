"De sas en sas" : Un film personnel, émouvant, subtil sur un sujet fort et délicat

Un mois plus tard, elle reçoit le Molière de la révélation féminine pour son interprétation dans Ruy Blas joué à la Comédie Française.

Elle alterne depuis, avec la même puissance et authenticité d’interprétation, pièces et films, travaillant notamment – au grand écran - avec Claire Simon, Régis Wargnier, Francis Giraud, Arthur Joffé, Hannes Stöhr, Salem Brahimi et Philippe Haïm.

Elle collabore en outre à plusieurs reprises avec le musicien et chanteur Rodolphe Burger, tant pour son premier album que pour des lectures concert autour du Cantique des Cantiques ou des poèmes de Mahmoud Darwich.

Co-écrit avec Raphael Clairefond, De sas en sas, est son premier long-métrage comme réalisatrice.

THEME

Par un jour de canicule, Nora accepte de suivre sa mère Fatma à Fleury Mérogis pour rendre visite à son frère qu’elle n’a plus revu depuis deux mois. Devant les portes de la Maison d’arrêt, elles se retrouvent, en « habituées », avec d’autres visiteuses et les matons. Commence alors le long et labyrinthique parcours pour atteindre le parloir… que la chaleur va compliquer de façon inattendue.

POINTS FORTS

D’entrée, ce film donne envie de rappeler combien le talent adossé à une “belle” personne débordant d’idées, ayant des choses à dire et un réel univers, peut pallier pour le meilleur un évident manque d’argent, donc de temps.

Déjà le principe de base qui est de narrer cette “odyssée” (quasiment au sens propre) d’un groupe essentiellement composé de femmes, depuis le parking jusqu’à la porte du parloir où nous ne pénétrerons pas, relève d’un sens aigu et original de l’écriture scénaristique.

Cette qualité se renforce ici d’une science du cadrage époustouflante, avec ces murs venant systématiquement casser l’espace tandis que les mouvements de camera alternent avec intelligence travellings et plans fixes, équilibrant en un curieux oxymore la légèreté du mouvement (les personnages marchent beaucoup) et l’oppression due à l’enfermement.

Autre prouesse, la parfaite osmose entre comédiens professionnels et amateurs conférant à l’ensemble une indéniable authenticité. Il est vrai aussi que Rachida Brakni a connu personnellement cette situation pour avoir rendu visite à un ami détenu (cf infra la rubrique En deux mots).