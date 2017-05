Sarnez, Ferrand: la démoralisation de la vie politique est En Marche

Dans leur "Histoire de la Collaboration", évitant l'habituel jeu des dénonciations cumulatives, François Bloche et Jean-François Muracciole font une véritable analyse historique de ce que ce phénomène a représenté en France entre 1940 et 1945. On comprend vite que c'est trop simple de parler de LA Collaboration. Il y a eu, en fait, diverses formes de collaboration, dans l'esprit comme dans le temps.