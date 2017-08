Santé dentaire : les maladies parodontales augmentent le risque de cancer chez les femmes âgées

Atlantico : Selon une étude publiée dans le Journal de l'American Association for Cancer Research, les maladies parodontales chez les femmes pourraient augmenter les risques de cancer. Comment expliquer ce résultat ? Qu'en est-il des hommes ?

Stéphane Gayet : Le dossier des relations entre les infections et les cancers commence à être consistant. C’est un nouveau cas qui vient s’y ajouter.

Plus d’un cancer sur six dans le monde est d’origine infectieuse. Au total, chaque année, 2,2 millions de nouveaux cas de cancer découleraient d’une infection par un agent pathogène. Huit virus, une bactérie et trois parasites ont en effet été classés agents cancérigènes du groupe 1 (agents cancérigènes certains) par le Centre international de recherche sur le cancer, une division de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les huit virus sont le virus d’Epstein-Barr (lymphome), le virus de l’hépatite B (cancer du foie), le rétrovirus HTLV-1 (leucémie), le virus VIH du sida (plusieurs cancers), le papillomavirus (cancer du col de l’utérus), le virus de l’hépatite C (cancer du foie), l’herpès virus 8 (sarcome de Kaposi) et le polyomavirus (cancer cutané).

La bactérie est Helicobacter pylori (cancer de l’estomac). Les trois parasites sont l’agent de la bilharziose ou schistosomiase (cancer de la vessie) et deux autres vers parasites (cancers des voies biliaires, dont celui de la vésicule).

Le parodonte - les tissus qui entourent, protègent et maintiennent la dent en place - est constitué de la gencive, de l’os de la mâchoire (os " alvéolaire "), des ligaments alvéolo-dentaires (" desmodonte " ou encore " périodonte ") – qui attachent la dent à l’os alvéolaire - et du cément – tissu jaunâtre résistant qui recouvre la racine de la dent. Le parodonte est un appareil essentiel à la bonne santé et la longévité de la dent. Quand on pense aux maladies dentaires, c’est immédiatement la carie qui nous vient à l’esprit, car elle est très fréquente chez l’enfant et parfois délabrante. Mais les maladies du parodonte ou parodontales sont tout aussi importantes ; elles surviennent cependant plus tard dans la vie.

Le parodonte est un appareil assez fragile, plus en tout cas que la couronne (partie visible) de la dent, dont la dentine (os dentaire : ivoire) est recouverte d’émail. Les maladies parodontales ou parodontopathies procèdent très souvent d’un processus infectieux de type bactérien. Le principal facteur causal est la plaque dentaire - d’origine bactérienne -, qui est un enduit blanc-jaunâtre. Lorsque la plaque dentaire se minéralise, cela conduit à la formation de tartre.

L’étude citée en référence conclut au fait que les femmes ménopausées ayant eu une parodontopathie importante et durable ont un risque élevé de cancer du sein, du poumon, de l’œsophage, de la vésicule biliaire et de la peau. En revanche, cela n’a pas semblé favoriser les cancers du pancréas, du côlon ou du rectum, de l’appareil génital, des voies urinaires ni les lymphomes ou les leucémies. En ce qui concerne le cancer de l’estomac, l’étude ne peut pas conclure. Le tabagisme est un important facteur de risque de maladie parodontale et de cancer en général. Mais les femmes ménopausées n’ayant jamais fumé tout en ayant eu une parodontopathie conservent un risque élevé de cancers.