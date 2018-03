"La Prière" - Sans prosélytisme: une rédemption en vie communautaire. Impressionnant

CINEMA

LA PRIÈRE

DE CEDRIC KAHN

AVEC ANTHONY BAJON, DAMIEN

CHAPELLE, LOUISE GRINBERG, ETC…

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

La vie en communauté et la prière pour décrocher de la drogue…

Thomas (Anthony Bajon) a 22 ans. Pour tenter de sortir de l’héroïne, il va rejoindre une communauté isolée dans la montagne, dont les membres, également tous d’anciens drogués, tentent d’échapper à l’enfer de leurs addictions par le travail, la prière et le chant religieux.

C’est le récit de son chemin vers la rédemption que Cédric Kahn va nous proposer. Ce parcours sera rude, jalonné de doutes, de révoltes, de fugues, de longs moments de découragement et de crises dues au manque.

Mais Thomas finira par être touché par la grâce, sans renoncer pourtant ni à l’amour ni à la sensualité.

POINTS FORTS

- Raconter une histoire de rédemption par la prière, sans l’accompagner de prosélytisme… C’est très fort. Cédric Kahn donne une explication à ce « mystère » : si la pratique religieuse est le centre visible de son film, son vrai sujet est celui de la reconstruction du lien social. Au delà des prières, ce qu’apprend son héros, c’est le sens du partage et la vie en communauté. Rien de mieux que l’apaisement intérieur qu’ils procurent pour une réinsertion, une « resocialisation ».

- Tourné dans la splendeur rude et silencieuse d’un plateau de l’Isère, La Prière touche par son authenticité. Il est vrai que, si ses personnages sont fictifs, en revanche, le genre de communauté dans laquelle ils vivent, existe. Pour préparer son film, Cédric Kahn a intégré l’une d’entre elles. Par ailleurs, lui, l’agnostique élevé dans une stricte laïcité, est allé à la rencontre de gens très croyants.

- Le cinéaste a su repousser la tentation du voyeurisme et du spectaculaire auquel son sujet aurait pu l’entrainer. Il filme La Prière avec sobriété, pudeur et dépouillement. Cette « ascèse » formelle incite le spectateur à la concentration et, par ricochet, suscite, chez lui, une sorte de « recueillement ».

- On l’avait vu dans Les Ogres, de Léa Fehner, Rodin de Jacques Doillon ou encore dans le Maryline de Guillaume Gallienne. Mais ici, dans le personnage de Thomas, le jeune Anthony Bajon crève l’écran, époustouflant de justesse, d’intériorité, de candeur et aussi de violence contenue. Il vient d’ailleurs de remporter l’Ours d’Argent du meilleur acteur au festival de Berlin.

- Exceptée Hanna Schygulla, formidable de douceur et d’autorité dans son rôle (inattendu) de bonne sœur, les comédiens qui entourent Anthony Bajon sont tous (ou presque) des amateurs. Mais leur présence et leur engagement les hissent au niveau d’acteurs confirmés.

POINTS FAIBLES

La prière comme moyen de sortir de l’enfer des addictions et de s’ouvrir au monde… Cette proposition risque de déranger certains.