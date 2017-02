Sans programme fixe : Emmanuel Macron contraint à l'ambiguïté par le soutien "pressant" des proches de François Hollande

Le dernier discours d’Emmanuel Macron a attiré la grande foule à Lyon, mais n’a pas permis de préciser sa route de campagne présidentielle. Trop flou, trop futile, trop angélique. Séduisant mais frustrant. Seuls les Lyonnais étaient vraiment contents. Ils ont compris que Emmanuel Macron pouvait être leur futur maire.

Ce jeune homme brillant et pragmatique leur conviendrait. Gérard Colomb ne cache plus à ses amis proches que s’il n’était pas président de la République, il en ferait son successeur à la tête de cette métropole lyonnaise dont le dynamisme international talonne désormais celui d’un Paris handicapé par le sectarisme de Anne Hidalgo.

Dans la course à la présidentielle, les sondages donnent Emmanuel Macron en finale face à Marine Le Pen, mais avec un électorat très hétérogène. Il draine à gauche, a droite et au centre des Français qui n'ont pas encore définitivement fixé leur vote. Ils attendent d’en savoir plus sur le programme. Et c’est bien la fragilité de Macron. L'ancien ministre de l'Economie a lancé son entreprise politique sur l‘échec de la politique mise en œuvre par François Hollande, avec une offre très proche de celle proposée par Manuel Valls. Macron et ses amis pensaient qu’il a avait plus de charisme et surtout plus de liberté que Manuel Valls pour mettre en œuvre une politique "pro-business" dans la mesure il n’avait pas le handicap d’avoir servi la messe dans la paroisse socialiste avec tous ces courants contradictoires qui ont pourris le quinquennat. François Hollande et tous ses proches n’étaient pas loin de partager cette analyse. Emmanuel Macron est donc parti seul ou presque et a taillé son succès sur un diagnostic partagé par toute la classe politique à l’exception des segments extrémistes. Le diagnostic de la situation française est connu depuis 20 ans. Il a fait l’objet de rapports et de recommandations multiples. Le pays est en risque d’asphyxie et de conservatisme notoire incapable d’assumer les contraintes de la modernité et de la mondialisation. Plutôt que de voir dans la modernité, l’Europe, et la mondialisation, autant d’opportunités de croissance, d’emplois, de progrès et de richesse, la France a toujours eu tendance à y voir des facteurs anxiogènes. D’où la tendance au repli, à la protection. Largement entretenue par les corporatismes professionnels et syndicaux.

Avec un tel diagnostic qui ne désigne aucun responsable et ne condamne personne, au contraire, Emmanuel Macron a su s’imposer dans les couches sociales qui n’ont pas trop souffert de la mondialisation ces dix dernières années. Drainant aussi bien les électeurs de gauche très socio-démocrates que les libéraux de droite et plus particulièrement les jeunes et les chefs d’entreprise. Le problème c’est qu'au fur et à mesure que la situation politique se décante et que la part de marché d’Emmanuel Macron s’est élargie, la demande de précision se fait plus pressente. Il lâche donc, au compte-gouttes des mesures qu’il pourrait prendre et se retrouve tiraillé dans tous les sens.