Salubrité publique : pourquoi il faut savoir accepter d’être médiocre

Atlantico : Si vous aimez la peinture, le but serait de faire des expositions. Vous aimez courir ? Il faut viser le marathon. Comment expliquer ce phénomène selon vous?

Pascal Neveu : Permettez-moi dans un premier temps de réfléchir à la notion de hobbies en fonction de nos "cultures".

Car nous n'allons pas tous vivre notre hobby de la même manière, avec la même passion, intensité, selon la façon dont sont prônées ces activités: à travers motivation personnelle, ambition personnelle, rencontre avec l’autre, acceptation ou non du « statut débutant »…

Hélas, alors que ce qui devrait être un moment de détente, peut devenir un challenge, une défiance, une compétition, une tentative de vouloir devenir le meilleur dans un domaine alors qu’il nous semble vivre un échec personnel dans notre réalisation de vie.

Il est donc là question de réussite et de narcissisme.

Il suffit de penser aux entretiens annuels où des objectifs sont à atteindre.

Il faut penser aux Etats-Unis où l’accès à la réussite est plus glorifiée qu’en France qui pense un repos nécessaire et bénéfique.

Sans oublier les nouvelles émissions « Nouveaux talents »…

Bien évidemment que viser un marathon, exposer une œuvre, chanter face à un public ou passer à la télé… stimulent nos potentiels, surtout au sein de lieux d’émulation.

Bien sûr que des talents ont été révélés « tardivement », mais ils sont rares face à celles et ceux qui dès leur plus jeune âge ont bénéficié de l’instruction, de la formation, de l’orientation leur permettant l’accès au panthéon de la reconnaissance : artistes, sportifs, politiques…

Il s’agit d’une structuration, d’une école de formation, d’un milieu, d’un environnement, d’une communauté… peu importent les noms… c’est une essence.

Quelles pourraient être les conséquences de cette compétitivité permanente?

Il faut sans doute avant tout se rappeler qu’un hobby doit rester un centre d’intérêt, un moment de détente et de plaisir, nous sortant de notre vie quotidienne. En fait une bulle de vie sans enjeux.

Dans le cas où nous exprimerions une compétitivité permanente, le hobby ne deviendrait plus qu’un exutoire à nos frustrations et notre non accomplissement.

En ce sens, ce « passage à l’acte » est à interroger.

- penser nos frustrations qu’il nous faut panser

- réfléchir à ce besoin de rester en compétition plutôt que vivre un lâcher-prise, ce moment de détente

- « guérir » cette rivalité permanente qui peut prendre naissance dès l’enfance dans une fratrie ou le lien parental.

Autrement dit, dès qu’il y a enjeu et non plus plaisir, dès qu’il y a soif de distinctions et d’honneurs, alors que nous ne sommes pas dans une logique de réalisation « professionnelle » artistique ou autre, l’ego est à interroger.