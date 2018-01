Salaires des informaticiens + pétrole = la nouvelle inflation en quatre chapitres

2 fois 2, 2 marchés du travail, 64$, 2,5% : ces quatre chiffres décrivent la nouvelle configuration de l’inflation mondiale, combinaison de la révolution technologique et du rattrapage des pays émergents. L’annonce de la mort de l’inflation, en effet, a sans doute été prématurée. Elle nous revient, différente. Différente, car la réalité actuelle est bien plus complexe. L’OCDE nous le dit : voilà cinq mois que l’inflation avance, à 2,4% en novembre, après 2,2% en octobre. Cette hausse mondiale vient des prix de l’énergie (+7,7% sur un an en novembre, après +5,8% en octobre) et de l’alimentation (+1,9% sur un an en novembre, après +1,7% en octobre).

Une lente accélération est en train de se mettre en place, comme en 2012. Qu’est-ce qui la guide ?

Chapitre 1 : commençons pas 2 fois 2, pour : 2 fois plus vite, 2 fois mieux payés. 2 fois plus vite d’abord : l’emploi dans les STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics) aux Etats-Unis a en effet augmenté de 10,5% entre mai 2009 et mai 2015 (817 000 emplois) contre 5,2% pour tous les autres emplois. Bien sûr, le poids de ces métiers techniques reste réduit, pesant 6,2% de la population active en mai 2015 pour un total de 8,6 millions. Mais cette progression n’a aucune raison de cesser, 7 STEM sur dix ont une activité reliée aux ordinateurs, avec une hausse attendue de 12,5% entre 2014 et 2024. La progression des STEM a ainsi expliqué la moitié des nouveaux emplois dans cinq secteurs liés à l’informatique bien sûr, avec des salaires élevés et en constante progression.

2 fois mieux payés ensuite. Le salaire moyen des STEM en mai 2015 s’établit en effet à 87 600 $ contre 45 700 $ pour un non STEM, sachant que les salaires moyens informaticiens spécialistes sont de 150 000 $. On s’en doute, le taux de chômage de ce genre de profil est pratiquement nul. Ainsi, en prenant le cas américain, on peut dire que les emplois spécialisés sont remplis, avec un taux de chômage nul, plus les créations régulières de postes qui font monter les salaires. Avec la révolution technologique, les Etats-Unis, en amont des pays industrialisés, créent ainsi deux fois plus d’emplois « nouveaux » que d’emplois classiques et deux fois mieux payés : c’est un modèle qui se mondialise. Mais alors, pourquoi la cohorte des salaires ne suit-elle pas celle des STEM ? Pourquoi tous les salaires n’augmentent-ils plus vite ? En fait les hauts salaires ne ruissellent pas, au contraire.

Chapitre 2 : Il y a 2 marchés du travail avec la révolution technologique en cours: celui des salariés qui ont un certain niveau de compétence et celui des salariés qui sont peu ou pas formés. Aux États-Unis, 3% seulement des postes sont vacants pour les emplois qualifiés, avec un taux de chômage de moins de 4%. Le marché des qualifiés est tendu : pas mal de postes sont non pourvus, avec peu de chômeurs. Mais de l’autre côté, pour les non qualifiés, le taux de postes non pourvus est de 2% seulement, mais avec un taux de chômage qui va jusqu’à 10% pour les moins qualifiés. Le marché des non qualifiés est très déséquilibré : peu de postes libres, beaucoup de chômeurs. Et c’est bien pourquoi la progression des salaires est au total si modeste : 2,6% l’an pour le salaire horaire en 2017. Elle reflète le cas de 95% des salariés américains, peu ou pas formés. Il y a donc plein emploi des spécialistes à un bout, avec hausses des salaires à l’appui. Mais il est dilué dans les services peu ou pas qualifiés, très peu payés et employés, à l’autre bout. Cette cohabitation des deux marchés du travail, qualifié et non qualifié, donne une certaine croissance, puisque le revenu monte. Elle est liée à un « plein emploi global » sans tension salariale, avec une inflation surprenante à 2,1% seulement. Le plein emploi non inflationniste est l’enfant de la révolution technologique en cours : peu de spécialistes bien payés d’un côté, beaucoup d’emplois dans les services peu payés d’un autre, une demande globale qui avance ainsi régulièrement, mais sans inflation salariale d’ensemble. La qualification des uns fait la déqualification des autres : l’inverse du ruissellement.