"Sage femme" : laquelle des deux est la meilleure ?

CINEMA

« SAGE FEMME »

de MARTIN PROVOST

avec CATHERINE DENEUVE, CATHERINE FROT, OLIVIER GOURMET

En 1980, il écrit et monte, au Studio d’Ivry, sa première pièce, « Le Voyage immobile ». Assez rapidement après, il entre comme pensionnaire à la Comédie Française où il restera un peu plus de cinq ans, avant de décider de se consacrer exclusivement à l’écriture et au cinéma.

Né à Brest le 13 mai 1957 Martin Provost développe, très jeune, l’idée de devenir cinéaste. Mais au vu de son niveau déplorable dans toutes les matières scientifiques, son père le décourage d’entrer à l’IDHEC. Il décide donc de devenir acteur. A dix-huit ans, il part à Paris, entre au Cours Simon et décroche très vite des rôles, au cinéma comme au théâtre.

Depuis les années 90, il a écrit plusieurs romans, (dont, en 1992, « Aime moi vite »), signé de nombreuses pièces radiophoniques, et réalisé plusieurs longs métrages : en 1997, « Tortilla y cinéma », avec Carmen Maura ; en 2008, « Séraphine », avec Yolande Moreau, qui lui vaudra sept César et fera 850 000 entrées et, en 2013, « Violette », une biographie de Violette Leduc avec Emmanuelle Devos. Tous des films ayant une femme comme figure centrale.

Comme son titre l’indique, « Sage femme », ne déroge pas à cette singularité. Joli casting pour ce film qui réunit pour la première fois ces deux stars du grand écran que sont Catherine Frot et Catherine Deneuve.

THEME

D’un tempérament aussi austère que droit et généreux, Claire (Catherine Frot) est une sage-femme qui a voué sa vie à la donner. Femme discrète, secrète même, elle travaille sans relâche dans une maternité de Mantes-la-Jolie, partageant le peu de temps qu’il lui reste entre un petit potager niché au bord de la Seine et son fils Simon, étudiant en médecine. Mise à part la perspective de la fermeture prochaine de sa maternité au profit d’une « usine à bébés » (où elle annonce ne pas vouloir aller parce que, pour elle, l’humain doit primer sur le rendement), rien ne semble pouvoir troubler son quotidien si bien ordonné.

Mais voilà qu’un jour, elle reçoit un appel d’une certaine Béatrice (Catherine Deneuve). C’est une des anciennes maitresses de son père, qui fut probablement responsable du suicide de ce dernier. La première réaction de Claire est le rejet. D’autant que Béatrice est son exact opposé. C’est une femme fantasque, égoïste, dépensière et exubérante. Oui, mais voilà, elle souffre d’une tumeur inguérissable au cerveau, n’a pas d’argent et semble aspirer à se faire pardonner ses agissements d’antan.

Bien sûr, Claire l’humaniste se laissera toucher. Les deux femmes vont se rapprocher et s’apprivoiser. Claire lâchera prise et se laissera, enfin, de nouveau séduire par un homme (Olivier Gourmet). Béatrice retrouvera les joies du partage et une certaine sagesse.