La Russie et l’OTAN se parlent pour tenter d’éviter une nouvelle guerre froide, mais que se disent-elles ?

Atlantico : Dans un contexte de fortes tensions, l’OTAN et la Russie pourraient échanger prochainement au travers de la rencontre de deux généraux, l​e Général Curtis Scaparrotti et la tête des forces armées russes, le Général Valery Gherassimov, prévue sur le sol européen. Quels sont les sujets « tactiques » ​qui devront être abordés pour en arriver à une forme de désescalade de la situation actuelle, et éviter ainsi ce qui est parfois appelé le risque d'une nouvelle guerre froide ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : La montée des tensions entre la Russie d’une part, les Etats membres de l’OTAN d’autre part, n’est pas la conséquence de problèmes « tactiques », au sens d’interactions circonstancielles et malencontreuses entre des unités militaires sur le terrain.

Ces tensions, ainsi que le risque d’incidents et de collisions, se concentrent aux frontières orientales de l’Europe, sur l’axe Baltique-mer Noire, mais aussi dans un vaste arc qui court de l’Arctique à la Méditerranée, via l’Atlantique Nord. Il s’agit de violations de l’espace aérien ou maritime, plus souvent de provocations, qui visent à administrer la preuve de sa résolution politique ainsi qu’à tester la réaction adverse. Depuis déjà une dizaine d’années, le pouvoir russe entend ainsi manifester son retour sur la scène internationale. Avec l’invasion de la Géorgie en 2008, puis celle de l’Ukraine en 2014, la situation s’est aggravée. Dans la Manche comme sur ses rivages atlantiques, la France est directement concernée par ces tensions.

Ces tensions s’inscrivent dans le contexte plus large d’une nouvelle guerre froide dont les Occidentaux auront tardé à prendre conscience. Cet état hybride de paix-guerre, avec une possible ascension aux extrêmes, correspond effectivement à la définition d’une guerre froide. Pour mémoire, rappelons que l’expression de « guerra fria » est utilisée au Moyen Âge pour désigner le « conflit de civilisation », entrecoupé de longues trêves, qui oppose les royaumes chrétiens du nord de la péninsule Ibérique aux émirats islamiques du sud. A d’autres époques et en d’autres lieux, on a pu parler de « paix froide » ou de « paix armée » pour dénommer des situations hybrides de paix-guerre. Dans le présent contexte, parler de « nouvelle guerre froide » n’est donc en rien excessif. D’autant plus que Vladimir Poutine et les dirigeants russes sont animés par de profonds ressentiments historiques et reviennent constamment sur la « catastrophe géopolitique » que constituerait la chute de l’URSS. De leur point de vue, l’enjeu consiste à prendre une revanche sur les événements qui ont marqué le « moment » 1989-1991.