"Rise and Kill First" : le livre qui révèle les secrets de la stratégie israélienne d’élimination ciblée des ennemis de l’Etat hébreu

Atlantico : Le livre du journaliste Ronen Bergman parle de 2700 assassinats ciblés orchestrés par Israël. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible et comment l'expliquer ?

Eric Denécé : Malheureusement oui.

D'abord il faut rappeler que cette tradition des éliminations ciblées a commencé dans les années 30 avant la création d'Israël et sous la direction d’Orde Wingate, officier britannique qui deviendra un général célèbre de la Seconde Guerre mondiale.

Il avait créé dans les années 30 les Special Night Squads qui étaient composées de combattants juifs qui menaient des raids contre les villages arabes et procédaient à des éliminations.

A la création de l'Etat d'Israël cette tradition ne s'est pas totalement perdue. Initialement, les Israéliens pratiquaient plutôt des enlèvements (c'est ce qu'ils ont fait avec des anciens nazis). C’est à la suite des événements de Munich, en 1972, qu’ils ont décidé d'appliquer la loi du Talion. Le titre du livre "Rise and kill first" s'inspire d'un texte du Talmud qui dit "Si tu sais que ton ennemi veut te tuer, lève-toi d'abord et tue le en premier".

Evidemment 2 700 assassinats ciblés c'est énorme. Sur 70 ans cela fait près de 40 opérations par an. Mais Israël n'est pas le seul pays à avoir eu recours à ces pratiques. La France en a fait usage pendant la guerre d'Algérie et François Hollande a même admis que l'on y avait encore recours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais ce sont surtout les Américains qui y recourent massivement, avec les frappes de drones de la CIA et les opérations spéciales du Pentagone.

Bien sûr, le cas d’Israël est particulier, car c'est un pays qui est en état de guerre permanente depuis 1948. Dans le conflit israélo-palestinien, les négociations n’ont jamais permis d’arrêter les affrontements. Face aux attentats, les Israéliens ripostent et essayent d'éliminer tous les leaders terroristes. Si l’'essentiel des cibles sont des Palestiniens, le Mossad cible également d’autres ennemis de l’Etat hébreu : des scientifiques iraniens travaillant sur le programme nucléaire de Téhéran, des étrangers fournissant d'armes à ses ennemis d'Israël (notamment à l’Irak de Saddam Hussein) et des dirigeants adverses (assassinat de généraux syriens). Et depuis une dizaine d’années, la cible privilégiée de ces opérations est le Hezbollah libanais.

Chaque fois, le but est décapiter les structures adverses et de les empêcher d’agir en éliminant leurs cadres les plus importants : leaders, stratèges, artificiers, responsables de l’approvisionnement en armes… Mais cela ne réduit pas la menace : ces actions parviennent seulement à la repousser.

Ces assassinats ont peu à peu évolués sur le plan technique. Les premiers étaient essentiellement des éliminations directes ; puis les attaques à l’aide d’explosifs se sont multipliées. Enfin sont entrés en jeu les drones armés, voire les avions de combat, capables de frappes chirurgicales grâce à la qualité des informations des services de renseignement ou à l’installation de balises.