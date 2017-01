Révolution génétique : les 7 utilisations de CRISPR qui pourraient changer notre vie (sans tomber dans un cauchemar futuriste)

La technologie Crispr se développe désormais sur tous les terrains, comment va-t-elle révolutionner nos vies en 2017 ?

Ari Massoudi : La biotechnologie CRISPR/Cas9 (ou simplement CRISPR pour Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) est révolutionnaire pour ses applications en recherche fondamentale et appliquée.

Mais est-ce que nos vies en seront impactées en 2017, cad est-ce que nous serons un jour utilisateurs, consommateurs ou clients de produits ayant eu affaire au CRISPR ? La réponse est non, pas pour 2017 en tout, il faudra attendre encore quelques années.

Tout d’abord expliquons simplement ce qu’est cette technologie (au sens de technique nouvelle). Le système CRISPR est un complexe nucléo-protéique (cad fait de protéine et d’acide nucléique - biomolécules de la famille de l’ADN - et pour être précis, d’acide ribonucléique ARN) produite par certaines bactéries pour se défendre des attaques de virus (car oui, même les bactéries attrapent des “rhumes” viraux qui peuvent leur être mortels. Ces virus qui attaquent les bactéries sont une voie très prometteuse pour combattre la résistance bactérienne aux antibiotiques). Après avoir été identifié et la fonction mis en lumière, le système CRISPR a été utilisée par les chercheurs pour en faire une technique de modification des gènes dans la cellule. Nous disposions déjà d’un panel de techniques en biologie moléculaire permettant l'ingénierie génétique. Mais par rapport à l’existant, la technologie CRISPR est révolutionnaire en ce sens qu’elle est très facile d’utilisation, qu’elle réduit les coût et le temps nécessaire pour modifier les gènes, la modification est ultra précise (on n’a pas d’erreur de ciblage qui peut entraîner des effets secondaires), et cerise sur le gâteau, la technique est universelle, en effet, CRISPR fonctionne dans toutes les types de cellules (cellules animales, végétales, champignons ou bactériennes). Bref, donnez moi quelques milliers d’euros, avec mon background de biologiste moléculaire, je vous produis des OGM (organisme génétiquement modifié) dans mon garage ! Voilà la promesse de la technologie CRISPR.

Donc si vous n’êtes pas sensibles à l’idée d’être un jour utilisateur, consommateur ou client de produits OGM, voir d’être vous même (ou vos descendants) un OGM, nous allons parcourir quelques pistes dont la technologie CRISPR pourrait être un acteur majeur dans les années avenirs.

En aidant à l’étude des gènes ?

En recherche fondamentale et appliquée, CRISPR permet de modifier n’importe quel gène dans tout type de cellule. On peut éliminer un gène pour étudier sa fonction, et aller encore plus loin, puisqu’on peut aussi juste changer légèrement un gène pour que la protéine qui en résulte soit différente d’un seul acide aminé par rapport à la protéine normale (pour rappel, depuis un gène - message codé dans l’ADN cad la molécule de nos chromosomes - la cellule produit un ARN qui ensuite permet la production d’une protéine faite d’une combinatoire d’acides aminés ; les protéines sont les molécules en charge de tous les travaux spécifiques dans nos cellules).