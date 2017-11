Revoilà l'antisémitisme de gauche ! Il porte un nom : Gérard Filoche

En 2014, un grand patron, respecté par tous, par ses employés, par la droite, par la gauche, Christophe de Margerie mourut dans un accident d'avion. Les condoléances furent unanimes y compris au sommet de l'Etat. Gérard Filoche se distingua avec un tweet qualifiant Christophe de Margerie de "suceur de sang".

Au PS, la gêne fut grande. Et l'exclusion de l'homme qui crachait ainsi sur les tombes fut ainsi envisagée. Très vite, le parti de François Hollande renonça à cette mesure. Bien que déjà en soins palliatifs, il pensait avoir encore besoin de son aile gauche…

Aujourd'hui, l'horizon s'est éclairci.

Le PS n'en a rien à battre de son aile gauche. D'ailleurs, tout porte à croire qu'il n'a plus d'ailes du tout. Et le doute subsiste quant à la réalité de son existence. Fort de son agonie, le PS a donc déclenché une procédure d'exclusion contre Gérard Filoche.

Quelle est la faute du camarade Filoche ? Un jour qu'il s'ennuyait il est allé sur Egalité et Réconciliation, le site de Soral. Chacun ses loisirs… Il y a trouvé un photomontage qui l'a rempli de bonheur. On y voyait Emmanuel Macron les bras en croix, dans une posture de domination, portant un brassard nazi où la croix gammée avait été remplacée par le symbole du dollar.

Derrière lui, sur fond de drapeaux américains et israéliens apparaissaient le milliardaire Patrick Drahi, le banquier anglais Jacob Rothschild et l'économiste Jacques Attali. Soral, en connaisseur, avait fait sa sélection ! L'image plut au camarade Filoche qui la posta sur son compte.

Nous nous permettons d'estimer qu'il a des circonstances atténuantes. Le camarade Filoche a pu imaginer qu'Egalité et Réconciliation voulait dire égalité entre tous les opprimés de la Terre et réconciliation de tous les combattants révolutionnaires. Ou alors, un peu fatigué, il a cru qu'il était sur un site de rencontre…

Le camarade Filoche a longtemps été inspecteur du travail. En cette qualité, il a certainement eu à connaître les indicibles souffrances infligées par Drahi aux salariés de SFR. S'agissant d'Attali, il ne lui a pas échappé que ce dernier avait souhaité mettre fin aux privilèges des chauffeurs de taxis parisiens, qui sont en majorité arabes et donc très estimables. Mais quand il a traversé la Manche pour enquêter sur les conditions de travail à la banque Rothschild de Londres, on lui a fermé la porte au nez en ricanant. Ça a du l'énerver.

Pour sa défense, le camarade Filoche dit avoir retiré son tweet. J'ai craché certes, mais j'ai effacé mon crachat… Pour sa défense, il rappelle aussi qu'il a été un des fondateurs de SOS Racisme. Argument d'une rare médiocrité.

Gageons que, vu la tempête, il fera plus et mieux. Et qu'il va fonder une association du nom de SOS Antisémitisme. Avec pour insigne une petite main jaune portant ces mots : " Touche pas à mon Juif!". Courage camarade Filoche, l'avenir est devant toi !