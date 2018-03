Ressusciter les cellules d’un cœur mort : l’avancée médicale qui pourrait bientôt sauver des dizaines de milliers de victimes d’infarctus

Atlantico : Des biologistes de Cambridge ont réussi à développer des "patchs cardiaques" pour lutter contre l'insuffisance cardiaque. En quoi consistent-ils ? En quoi ces patchs peuvent-ils améliorer le traitement des patients ?

Christophe de Jaeger : Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans nos pays occidentaux et en France en particulier. Lorsqu’une artère coronarienne se bouche, elle entraine un infractus qui provoque à son tour la mort des cellules myocardiques. Ce tissu va être remplacé par des cellules nécrosées qui ne se contractent pas. Du coup, une partie plus ou moins importante de la paroi du cœur va être sclérosée et le cœur va perdre ses capacités de contractivité, et il y a dès lors un risque majeur de déboucher vers une insuffisance cardiaque.

Il y avait une approche qui existe depuis une quinzaine d’années qui consiste à dire qu'on va remplacer cette fibrose par des cellules souches, cellules qui vont pouvoir se fixer à cet endroit là et qui vont se transformer en cellules cardiaques. Et donc qui vont donc permettre de récupérer cette contractivité.

La première étape a été d'injecter dans le sang des cellules souches en espérant qu’elles se fixent au bon endroit. Cela ne marche pas vraiment. La deuxième possibilité était d'injecter des cellules souches là où on a vraiment besoin, par exemple au niveau de la paroi cardiaque qui souffre. Mais là encore, cela ne marche pas vraiment, des cellules refusent de s’accrocher en encore trop grand nombre.

Là où le travail des universitaires de Cambridge est original, c’est qu’en fait, il crée des patchs avec ces cellules et l’applique directement à l’endroit nécessaire. Dans ce cas, les cellules ne peuvent plus s’échapper, mais restent concentrées et peuvent se transformer en cellule myocardique et en paroi myocardiques viables. C’est cela qui est radicalement nouveau.

Quelles sont les obstacles qui empêchent encore l'utilisation de cette technique ?

Tout d’abord, ce n’est pas une manipulation aussi simple que ça. Cette une vraie chirurgie lourde qui demande d’ouvrir le thorax pour appliquer le patch directement sur la paroi lésée.

Deuxièmement, aujourd’hui, on n'est pas certain du résultat. Vous pouvez très bien mettre un patch avec des cellules souches sans que celles-ci se transforment vraiment.

Il est aussi possible qu’il n’y ait pas d’intégration de ces cellules au niveau du myocarde lésé. C’est un peu comme une greffe qui ne prendrait pas.

Ensuite, il y a des problèmes de contractivité. Le cœur se contracte de manière harmonieuse, ce qui permet cette action de pompe. Mais si évidemment il y a des problèmes avec la contractivité des cellules neuves, c’est un problème. Plus précisément, le cœur est un système électrique qui permet à l’ensemble des cavités cardiaques de se contracter de façon synchrones et harmonieuses. Dans l’ordre les oreillettes puis les ventricules selon un rythme bien établi. Si tout d’un coup, les cellules se contractent de façon anarchiques, la pompe ne marche plus ou très mal. Des cellules nouvelles peuvent être source de foyer électrique anormal. D’où des arythmies (trouble du rythme).