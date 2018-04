Réseau d'agents, contre-espionnage et chantage : Richelieu, un des pères du renseignement moderne

« Quiconque a les yeux bandés ne saurait faire de bons choix. » Cette maxime attribuée à Richelieu souligne à quel point la quête d’informations était stratégique pour lui.

Né à Paris le 9 septembre 1585, Armand Jean du Plessis de Richelieu est issu d’une famille de bonne noblesse. Très jeune, il est promis à un destin militaire : le métier des armes correspond à son caractère et il semble y prendre goût. Mais le retrait de son frère de Luçon en 1605 lui impose, pour que sa famille conserve l’évêché dont elle occupe le siège depuis vingt ans, d’entrer dans les ordres. Cet événement est alors une opportunité pour le jeune Richelieu de faire carrière au sein de l’Église de France.

Il est introduit dans le cercle des proches de Marie de Médicis et devient secrétaire d’État en 1616. Dès lors, il commence à utiliser les fonds de l’État pour créer un réseau d’agents et d’informateurs partout en France, si bien qu’il est accusé en 1618, dans le sillage de la reine mère, de complicité dans l’assassinat de Concini. Il doit quitter la France et s’établit alors en Avignon. Créé cardinal en 1622, il reste en marge du pouvoir jusqu’à son retour comme membre du Conseil des ministres en 1624.

Si Richelieu reste comme ayant développé dans le domaine militaire une armée de terre et une marine de guerre permanente, il n’en est pas moins, digne héritier de Machiavel, précurseur en matière de renseignement. Il fait ainsi vivre un réseau de renseignement efficace, ciblant les huguenots, n’hésitant pas à recourir à la force, au chantage, à l’intimidation ou à l’assassinat commandé.

Son génie réside, en particulier, dans l’utilisation d’un réseau d’agents au service de la politique étrangère de la France. Ennemi implacable des Habsbourg, il travaille à saper leurs efforts militaires et diplomatiques pendant la guerre de Trente Ans. Dans sa conception, l’espionnage est le moyen indispensable pour connaître son adversaire, déceler ses intentions, estimer la puissance de son potentiel militaire et compenser par là même une éventuelle faiblesse de moyens par la justesse des informations. Il dit même que « le secret est l’âme des affaires ».

C’est ainsi qu’il utilise, par exemple, un agent proche de l’empereur Ferdinand II pour discréditer son meilleur général, Albrecht von Wallenstein. Il y ajoute un système de contrôle du personnel d’ambassade, en doublant les « Grands » en poste par des secrétaires chargés de les surveiller. Partout en Europe, ses agents usent de leur activité de tailleur, de femme de ménage, de maître d’escrime ou de danse pour obtenir des informations. Il envoie même des moines et des nonnes comme agents à l’étranger.

Pour la mise en place des filières et des réseaux, le Cardinal est secondé par le père Joseph : François Leclerc du Tremblay, un moine capucin qui devient son confident le plus proche. Cette intimité avec Richelieu – éminence rouge – et la couleur grise de son froc valent au père Joseph le surnom d’« Éminence grise ». Richelieu l’emploie souvent comme émissaire et agent à l’occasion de tractations diplomatiques.