La République En Marche considérée comme le mouvement politique ayant le meilleur projet pour les élections législatives 2017 (39% des Français) devant La France Insoumise (27%) et Les Républicains (24%)

François Bayrou apparaît comme le Premier ministre potentiel un peu plus souhaité que les autres par les Français comme par les électeurs d’Emmanuel Macron

Aucune personnalité n’émerge spontanément chez les Français pour occuper le poste de premier Ministre. 52% des Français ne mentionnent aucune personnalité. Certes certaines souffrent d’un déficit de notoriété mais même François Bayrou ou Jean-Louis Borloo peinent à émerger d’un point de vue d’opinion.

La République En Marche est considérée comme le mouvement politique ayant le meilleur projet pour les élections législatives de 2017

Les électeurs ne connaissent pas bien les programmes des formations politiques dans le cadre des législatives et rencontrent souvent des difficultés pour se prononcer les concernant.

On relève toutefois une meilleure appréciation de ce que les citoyens projettent du programme de La République en Marche (39%), devant celui de la France Insoumise (27%), des Républicains (24%) ou encore du Front National (même score).

81% des électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour de l’élection présidentielle estiment que La République En Marche a un bon projet pour les élections législatives

Plus de 3 Français sur 4 jugent positivement le profil des candidats présentés aux élections législatives par La République En Marche

La présentation de l’offre politique diverse (428 candidats aux élections législatives, dont la moitié sont des hommes et la moitié sont des femmes ; 52% de ces candidats n’ayant jamais exercé des mandats électifs et 95% n’étant pas des députés sortants…) est appréhendée positivement par les ¾ des Français et majoritairement par les proches de toutes les formations politiques.

2 Français sur 3 estiment que le choix de La République En Marche concernant la non investiture de Manuel Valls ainsi que non présentation de concurrent est cohérente avec la démarche du mouvement

Le choix de ni investir Manuel Valls, ni lui opposer de candidat est également approuvé par près des 2/3 des Français.