Le raffinement et la rareté se paient à prix d’or, qui lui se négocie pour un kilo autour de 34 000 euros. Histoire et spécificité des trois aliments qui sont encore plus chers que l’or. Les trouverez-vous dans le menu de vos repas de fêtes?

La truffe : jusqu'à 200 000 euros le kilo

C’est le champignon le plus cher au monde, le plus recherché pour la création de mets raffinés. Les restaurants étoilés se l’arrachent pour rehausser un plat et il est de bon ton de « truffer » toute sorte d’aliment.

Le diamant noir, comme on l’appelle car il pousse à 10 ou 30 cm sous terre, autour des racines d’un arbre dit truffier, se déniche non pas sans efforts.

Des deux sortes qui existent, la truffe noire et la truffe blanche, la deuxième est plus parfumée et encore plus rare.

C’est elle qui peut battre tous les records de prix au kilo.

On la trouve dans les terres de la Drôme, mais c’est dans le Piémont italien, du côté d’Alba que l’on trouve la plus prisée.

À Alba très précisément, la truffe blanche est vendue aux enchères une fois par an, comme une œuvre d’art. Cette année encore, une vente astronomique s’est réalisée puisqu’une truffe a été achetée plus de 88 000 euros le kilo par un entrepreneur de Hongkong. Mais il est déjà arrivé qu’elle s’arrache à plus de 200 000 euros le kilo les années précédentes.

Même si l’organisateur de cette vente aux enchères, lui-même, reconnaît que le prix peut s’avérer complètement décorrélé du marché de la truffe, la moyenne des prix tourne plutôt autour de 6 000 euros le kilo.

Le prix du kilo de truffe dépend principalement de la quantité récoltée. Particulièrement sensible à la sécheresse qui sévit dans les régions d’Europe du Sud, les truffes peuvent en souffrir et être plus rares. Ce qui fait alors exploser le prix au kilo.

Mais la trufficulture est loin d’être une science exacte, les conditions dans laquelle la truffe peut se développer restent mystérieuses. C’est ainsi qu’une truffe a pu être trouvée pour la première fois il y a quelques jours sur le toit végétalisé d’un hôtel parisien. Il y a peut être de l’or sur les toits parisiens.

Le caviar : jusqu'à 37 000 euros le kilo

La légende veut qu’il soit russe ou iranien. Mais l’esturgeon, à l’origine de ces œufs si luxueux, nage aussi dans les rivières occidentales. Ce qui place la France au troisième rang des producteurs mondiaux de caviar après la Chine et l’Italie. Tous ces pays, voyant ce marché en puissance, en ont fait des élevages.

La vraie raison du prix du caviar se cache dans la durée du cycle de production. Le temps, c’est de l’argent et l’esturgeon demande de la patience – donc, un gros investissement de départ de la part des éleveurs.

L’esturgeon met au minimum 7 années à produire ses premiers œufs, 20 ans pour les espèces les plus rares et recherchées comme le Caviar Beluga. Des années pendant lesquelles il faut l’élever, le nourrir et le soigner alors que la femelle ne pourra pondre qu’une fois, puisqu’elle est tuée pour aller chercher ses œufs.