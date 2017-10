Renvois d'ascenseurs entre Macron et Hollande, requêtes cocasses de Mitterrand à Chirac : les curieux "faits du prince" des passations de pouvoir

A chaque passation de pouvoirs, le prince sortant confie au nouveau prince le sort de quelques-uns de ses proches. A charge pour lui de ne pas les oublier. En général, le nouveau président accepte et tient parole. En 1981, battu le 10 mai, Valery Giscard d’Estaing demande à François Mitterrand de ≪ veiller sur la carrière≫ de certains de ses collaborateurs. ≪ Ce sera fait ≫, répond Mitterrand.

Le secrétaire général de l’Elysée, Jacques Wahl, sera nommé à la BNP et le chef de cabinet du président sortant, Michel Mosser, deviendra préfet du Gers.

Dans son livre La France pour la vie , Nicolas Sarkozy raconte sa passation de pouvoirs avec François Hollande : ≪ Notre entretien est amical, écrit-il. Il me tutoie et me demande même de lui téléphoner au ca ou j’aurais quelque problème que ce soit [...]. Il me promet de trouver une sortie digne pour deux ou trois de mes anciens collaborateurs au premier rang desquels j’avais mis Xavier Musca. Naturellement, il n’en fera rien… ≫ L’ancien secrétaire général de l’Elysée deviendra finalement directeur général délégué du Crédit Agricole.

On ne sait pas ce que se sont dit le 13 mai 2017 François Hollande et Emmanuel Macron. Mais la nomination de Jean-Pierre Jouyet des le 7 juin comme ambassadeur de France a Londres, puis celle le 26 juillet de Ségolène Royal comme ambassadrice pour les pôles arctique et antarctique fournissent peut-être un indice.

Emmanuel Macron a également été généreux avec l'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, promue candidate de la France au poste de directeur général des Nations unies pour l’éducation ; et surtout avec Harlem Desir, ancien et transparent secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, devenu en juillet 2017 représentant pour la liberté des médias au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), poste dont L’Opinion révéla qu'il était rémunéré plus de 122 000 euros par an, nets d’impôts. Les princes ont décidément bien veillé sur le sort de l'ancien patron de SOS Racisme.

La requête la plus inattendue et la plus cocasse de ces passations de pouvoirs reste celle confiée en 1995 par François Mitterrand à Jacques Chirac : prendre soin du couple de colverts qui vit dans le parc du palais de l’Elysée. Dans ses mémoires, Jacques Chirac livre même les propos de son prédécesseur : ≪ Je sais que vous avez un labrador, me dit-il, inquiet de leur devenir. Essayez de faire en sorte qu’ils ne soient pas dévorés en deux jours. ≫ A plusieurs reprises, le nouveau président appelle l’ancien pour prendre de ses nouvelles et lui dire que les colverts vont bien. ≪ Dans les semaines qui suivirent la fin de son mandat, écrit Jacques Chirac, j’eus le plaisir de lui annoncer la naissance d’une vingtaine de colverts dans le parc du palais. Il me remercia d’en avoir pris soin, comme je m’y étais engagé. ≫ Hélas, quelques mois plus tard, la présidence de la République dut avouer, dans un communiqué officiel, que le couple de colverts de François Mitterrand avait disparu, tout en innocentant les chiens de la famille Chirac…

Extrait de "Le fait du prince, petits et grands caprices des présidents de la Ve République" de Béatrice Houchard, aux éditions Calmann Levy