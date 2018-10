Remaniement : Emmanuel Macron rattrapé par son mode de conquête du pouvoir

Atlantico : En quoi Emmanuel Macron paye-t-il ici une problématique de personnalisation du pouvoir insuffisamment ancrée dans un projet politique défini ?

Les Arvernes : La personnalisation du pouvoir n’est pas l’invention d’Emmanuel Macron. Elle est largement inscrite au cœur de la Vem République.

Pourtant, avec Emmanuel Macron, elle atteint des niveaux très préoccupants, pour plusieurs raisons.

Première raison, l’arrivée d’Emmanuel Macron, contrairement à ceux qui croient au sens de l’Histoire, est une sorte de miracle. En d’autres termes, il n’aurait jamais dû être élu. Rappelons que sans les paroles en l’air d’Arnaud Montebourg, il aurait quitté la politique. Que si Alain Juppé avait gagné la primaire, il n’avait pas d’espace. Pas plus d’ailleurs que si François Hollande s’était représenté, si François Fillon n’avait pas fait une campagne catastrophique etc. Bref : le macronisme est une anomalie.

C’est la rencontre d’un homme qui a eu une Baraka inouïe, à un moment bien spécial de l’histoire de notre système politique. Dans ce contexte il est logique qu’il soit arrivé largement sans équipe constituée.

Deuxième raison, Emmanuel Macron a le même problème que Nicolas Sarkozy : il s’estime suffisamment intelligent pour diriger un pays comme la France, malgré sa complexité, malgré la complexité du monde, seul avec deux ou trois personnes, et en réalité avec une seule, Alexis Kohler. C’est évidemment une erreur tragique.

Troisième raison, plus profonde, et qui ne concerne pas que la France : Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir à un moment bien précis de l’histoire de nos démocraties, celui où le vivier politique est complètement asséché. Pour faire court, l’Occident, avec la chute du mur de Berlin, s’est laissé intoxiquer par la vulgate anglo-saxonne, selon laquelle la politique passait après le marché et l’économie. C’est une erreur terrible, que tout l’Occident paye. Pour le dire simplement, les occidentaux ont oublié cette évidence : il faut, à la tête des pays, une partie des meilleurs, c’est à dire des plus intelligents, des plus compétents, des plus vertueux au sens de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Aujourd’hui, c’est un secret de Polichinelle : les hommes politiques sont médiocres.

Comment comprendre le paradoxe d'une conquête réussie du pouvoir qui a pu se construire sur une ambiguïté programmatique et ce qui ressemble aujourd’hui à la facture du "en même temps" ?

Ce n’est pas un paradoxe. Cette conquête du pouvoir est un accident, une effraction, une aberration. Cela ne signifie nullement qu’Emmanuel Macron est dénué de qualités. Il en a au moins une, mais elle est essentielle : l’audace.

Ce que l’on appelle le « en même temps », ce n’est pas une pensée complexe du monde. C’est la recette d’un artifice, grâce auquel Emmanuel Macron a su conquérir le pouvoir. Dans un monde politique marqué par une immense médiocrité, Emmanuel Macron sait trouver dans son charme et dans la raison technicienne la capacité de tenir en même temps tous les discours, même les plus contradictoires. Ceci nous amène, selon nous, au cœur du personnage, qui, dans toute sa complexité, est un imposteur.

Imposteur de nature, car derrière le « en même temps », derrière la posture du Président littéraire, derrière l’échec à Normale Sup, dont il ne se remet pas, se cache au fond l’irrésistible envie non pas de politique, mais de culture, d’art, c’est à dire de représentation.