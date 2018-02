Relations UE-Maroc : de quoi se mêle la Cour de justice européenne ?

C’est dans une époque particulièrement troublée que la CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne) sera appelée, le 27 février prochain, à se prononcer sur la validité juridique de l’accord sur la pêche, signé entre le Maroc et l’Union européenne. Pour chacun des partenaires, un éventuel jugement en faveur de l’illégalité de cet accord pourrait avoir des effets géopolitiques outrepassant la question de droit.

En 2016, l’ONG Western Sahara Campaign, faux-nez du Front Polisario, a demandé à la justice l’invalidation dudit accord, au prétexte qu’il s’appliquerait à un territoire contesté, l’ancien Sahara espagnol, intégré depuis 1975 au Maroc sous l’appellation de « Provinces du Sud ».

Depuis sa constitution, le Front Polisario revendique ce territoire pour y bâtir un Etat-nation dont lebien-fondé, au regard de l’observateur, n’a rien d’évident.

En vérité, la dynastie qui règne de longue date sur le Maroc plonge ses racines profondes dans ces espaces, à l’intersection du Maghreb et de l’Afrique sahélienne. La monarchie chérifienne est l’héritière des Almoravides et Almohades, ces empires arabo-berbères dont Ibn Khaldoun nous a conté l’ascension et le déclin. Descendant direct du Prophète, le roi du Maroc bénéficie également d’une légitimité de type religieux.

Inversement, le projet d’un « Etat sahraoui » est dépourvu d’assise historique. Le Front Polisarioa pour origine des nationalistes marxisants en rupture avec l’institution monarchique. Réfugiés au Sahara espagnol, ils s’en servaient comme base pour animer des réseaux de soutien au FLN algérien. Un temps, leurs vues ont été favorisées par l’Espagne de Franco. Celui-ci voulait préparer la décolonisation en créant de toutes pièces une entité étatique avec laquelle Madrid entretiendrait des relations préférentielles.

Par la suite, la Libye kadhafiste et l’Algérie indépendante, à la pointe du tiers-mondisme, ont soutenu ce projet artificiel, y compris par des livraisons d’armes. Arguant des principes fondateurs de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), un certain nombre d’Etats sont allés jusqu’à reconnaître une prétendue « République arabe sahraouie démocratique » (RASD). Sur le terrain, la Minurso (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental) assure le respect du cessez-le-feu instauré en 1991 tandis que l’ONU travaille au règlement politique de ce conflit.

Dans cette affaire, on peut s’étonner du fait que l’avocat général de la CJUE ait rendu un avis favorable à la Western Sahara Campaign. D’une part, l’Union européenne et ses Etats membres ne reconnaissent pas la RASD. De l’autre,la précédente décision de la Cour sur l’accord agricole entre Bruxelles et Rabat, invalidé en raison des contestations relatives aux Provinces du Sud, a été à l’origine d’une grave crise diplomatique préjudiciable aux intérêts des deux parties.