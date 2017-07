La relance qui tue : comment la Chine a perverti le keynésianisme et risque d'entraîner le monde dans sa prochaine grande crise financière et économique

Atlantico : Quelle est, actuellement, la situation économique en Chine?

Jean-Paul Betbeze : La Chine est une économie… très politique. Ainsi, quand la « Grande récession mondiale », mais d’origine américaine, atteint la Chine en 2008, cette dernière a immédiatement réagi par le développement du crédit, afin de soutenir la croissance par la demande interne. Cette réaction est en fait la poursuite de la politique de la forte croissance chinoise par l’exportation, quand l’exportation n’est plus possible ! Cette politique de croissance économique est fondamentale pour la stabilité politique du pays.

Elle commence avec Deng Xiao Ping, en contradiction avec les années Mao (Voir Les 100 mots de la Chine, André Chieng, Jean-Paul Betbeze, PUF, 2010, coll. Que-sais je ? n°3865, trad. en japonais).

Politiquement en effet, après Mao, il ne paraissait plus possible d'offrir aux masses chinoises une croissance aussi faible, avec un niveau de vie de pays peu développé, même égalitaire, le tout sans démocratie. Le choix de Deng Xiao Ping (1978) a donc été l’ouverture, pour la croissance, même si le capitalisme, les grandes entreprises et les inégalités allaient en profiter pour entrer – aussi ! L’essentiel est la croissance qui permet la stabilité sociale, donc politique.

Bien sûr, cette croissance par l'exportation n’a été possible que grâce à l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 (après 14 années de négociations). Ainsi, avec une main-d'œuvre très abondante et pas chère, plus avec un taux de change faible, la Chine a connu une longue série d’années de croissance au-delà de 10%, sans exemple historique pour un pays aussi important. Ajoutons que ceci a permis aussi aux pays industrialisés de poursuivre leur propre croissance, notamment les Etats-Unis, en important des biens peu coûteux, la Chine recyclant en même temps ses excédents en bons du trésor, notamment américains. Gagnant gagnant ?

Ainsi, quand la croissance chinoise par l’export se met à faiblir, avec la crise mondiale, la stratégie chinoise change et met l’accent sur la satisfaction de la demande interne. Cette réaction implique deux sources de financement : des crédits à des entreprises publiques qui doivent devenir plus efficaces (sans trop licencier) et se reconvertir, face à la nouvelle donne mondiale, plus des crédits à de nouvelles entreprises, dans la consommation et la distribution notamment. Mais on comprend que ces crédits aux entreprises publiques ne sont pas nécessairement sains, sans oublier ceux faits pour divers « grands travaux », dont certains ne sont pas nécessairement utiles ou de bonne qualité (corruption ?). Bref, la montée des crédits publics a permis de soutenir la croissance (et l’emploi) lors du passage à la nouvelle politique économique, nommée « la nouvelle normalité » (the new normal), mais au prix de plus de crédits, plus douteux, sans qu’ils soient reconnus comme tels.