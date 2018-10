Rejet du budget italien par la Commission européenne : l’UE vient-elle de déclencher un mécanisme infernal ?

Atlantico : Que peut révéler ce rejet de la Commission des fractures européennes et des antagonismes entre les institutions et les Etats ?

Rémi Bourgeot : Le rejet du budget italien par la Commission n’est guère surprenant et s’inscrit dans l’approche politico-économique de l’institution, mais il faut également relever le caractère fantomatique de cette confrontation avec le gouvernement italien. Jean-Claude Juncker n’est pas candidat à un second mandat, après avoir subi depuis son élection/nomination une vague de dénigrement en Allemagne qui n’a jamais pris fin. Pierre Moscovici monte quelque peu au créneau, avec ce rejet aussi théâtral que symbolique du budget italien, et l’idée de lancer une procédure administrative.

Il semble néanmoins engager ces démarches sans grande conviction et sans avoir véritablement imprimé sa marque sur un portefeuille économique dont le périmètre est resté flou.

Les esprits ont naturellement été marqués par la violence des échanges sur les plans d’aide tout au long de la crise de l’euro, violence qui avait atteint son paroxysme à l’été 2015 lorsque Wolfgang Schäuble, alors ministre des Finances allemand, cherchait à organiser l’expulsion de la Grèce de l’union monétaire. La particularité de W. Schäuble réside dans ses convictions fédéralistes, qui sont minoritaires en Allemagne, d’autant plus au sein du camp conservateur. Ce fédéralisme se traduisait, en échange d’un relatif engagement à avancer dans la construction européenne, à vouloir contrôler les budgets des partenaires européens de l’Allemagne de façon minutieuse, au-delà même de la question des plans de sauvetage.

La question de la gestion des budgets nationaux donne toujours lieu à des échanges vifs, mais le fond politique a changé. Ou, tout du moins, les illusions latines quant à l’existence d’une vision qu’aurait l’élite allemande pour l’Europe se sont dissipées. L’idée d’une union de type fédérale à l’échelle de la zone euro n’est plus. La génération en poste en Allemagne cherche à accroître son influence dans les institutions européennes de façon exponentielle, mais ces démarches ne sous-tendent pas de projet relatif à la construction européenne. Le corollaire de ce flottement, c’est en réalité une indifférence relative qui repose sur l’idée qu’il n’y aura jamais d’union de transferts ni même de plans d’aide comparable à ce qui avait été fait pendant la première crise de l’euro. La réflexion se porte, dans le contexte notamment des nouvelles règles de l’union bancaire, sur la question des restructurations à l’échelle nationale dans les pays en crise.

La constitution de la coalition italienne avait déjà illustré ce décalage, lorsque le président Sergio Mattarella invoquait l’autorité allemande et bruxelloise pour rejeter telle ou telle nomination de ministre et lorsque Matteo Salvini dénonçait pour sa part la mainmise allemande sur la vie politique italienne. En réalité, le gouvernement allemand s’était efforcé de demeurer quasi-mué sur cette question, la notion de fédéralisme budgétaire européen ayant été enterrée de façon méthodique au cours de l’année écoulée.

La confrontation sur le budget italien traduit la tension vive entre les institutions européennes et les mouvements populistes du continent, mais plus tellement l’existence d’une architecture qui se voudrait fédérale dans son contrôle des budgets nationaux. Cette notion n’existe plus que sous la forme de l’écho lointain produit par une procédure administrative évanescente.