"La règle du jeu" : interminable et affligeant

THEATRE

LA REGLE DU JEU

d'après Jean Renoir

avec la troupe de la Comédie-Française.

INFORMATIONS

Salle Richelieu

Place Colette

Paris 1°

Jusqu'au 15 juin

Réservations: 0144581515

www.comedie-francaise.org

L'AUTEUR

Metteure en scène et cinéaste brésilienne, Christiane Jatahi s'est fait remarquer, en particulier, par deux adaptations très libres et créatives, de "Julia" et "What if they went to Moscow", d'après Strindberg et Tchekov.

THEME

Il s'agit donc de l'adaptation au théâtre d'un film de Jean Renoir, tourné en 1939, et lui-même inspiré de Marivaux, de Beaumarchais et de Musset.A travers le déroulement d'une grande soirée, qui tournait mal, Jean Renoir offrait une vision très sombre de l'aristocratie et de la bourgeoisie à la veille de la 2° guerre mondiale.

Christiane Jatahi a choisi de transposer ce drame dans la société d'aujourd'hui, en changeant, en particulier, le profil de deux des principaux personnages: la femme du maître de maison, au lieu d'être autrichienne, est désormais d'origine marocaine. Quant au jeune héros, invité vedette de la soirée et amant de cette femme, il s'est illustré non plus en réalisant un raid spectaculaire au-dessus de l'Atlantique mais en sauvant des dizaines de migrants de la noyade en Méditerranée.

POINTS FORTS

A vrai dire, nous n'en voyons pas qui méritent vraiment d'être cités.

POINTS FAIBLES

1 D'abord l'univers décrit: nous sommes supposés être dans un milieu aristocratique et de bonne bourgeoisie. Or, ici, ce qui prédomine, dans une ambiance malsaine, c'est la vulgarité des manières qui donnent l'impression d'avoir été apprises sans avoir été assimilées.

2 Surtout, quand on arrive Salle Richelieu on se demande ce que Christiane Jatahi va bien pouvoir nous proposer de créatif avec cette performance mixte théâtre-cinéma, après la formidable démonstration réalisée l'année dernière, également avec la troupe de la Comédie-Française, par Ivo Van Hove, dans son adaptation des "Damnés", de Visconti.

Rien à voir:

Dans le spectacle d'Ivo van Hove, on assistait à une époustouflante performance de captation des images en direct, au service d'une théâtralisation tragique d'un texte qui se tenait même si les propos du film de Visconti étaient parfois d'un marxisme creux et ronflant.

Ici, on doit supporter la diffusion de deux films très lents et sans la moindre créativité- le premier, de 26 minutes, dès le lever de rideau.

Quant à la partie-scène, captée en direct, elle est sans queue ni tête et d'une affligeante médiocrité.

3 Enfin, Christiane Jatahi a souhaité instaurer un dialogue entre l'écran, la scène et le public mais cela ne prend pas et vire de la démagogie au grotesque: un comédien tend des kleenex aux spectateurs, un autre enjambe les dossiers des fauteuils, un autre veut qu'on lui retire son déguisement de peau d'ours car 'il a super chaud"...