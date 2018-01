Réformer la France, un fantasme voué à l'échec ?

Comment transformer la France ? Le peut-on même ? C’est tout l’objet de ce livre que de prendre à bras-le-corps ces questions lancinantes. Nous avons pour cela convoqué des alliés de taille : l’Histoire, et la méthode scientifique. Nous avons mené une enquête sociologique, économique, juridique, philosophique et religieuse sur ce qui fait la France depuis mille ans. Non pour nous complaire dans le passé, ou donner de notre pays une image figée, immuable. Mais pour redonner au contraire du souffle au présent et inspirer l’action.

Comprendre en profondeur ce qu’est la France, décrypter son mode d’emploi, nous donne les clés pour parvenir enfin à la faire profondément évoluer sans pour autant la braquer.

Il faut s’y résoudre : réformer la France contre l’Etat, comme on a pu, un temps, réenchanter l’Angleterre ou inventer les Etats-Unis d’Amérique, est un fantasme voué à l’échec. A l’opposé, ne réformer la France que par et pour l’Etat, sans reconnaître la puissance de la liberté et des droits individuels, revient à l’enfermer dans un conservatisme mortifère. D’un côté, faire table rase de nos valeurs fondamentales au profit d’un populisme nourri de dangers ne convainc pas. De l’autre, recycler sans cesse des recettes éculées mène inéluctablement à la faillite. Alors, entre radicalisme et conformisme, quel choix reste-t-il à l’action politique pour conduire notre pays vers l’avant, lui redonner foi en son avenir, en sa prospérité, en un rayonnement retrouvé?

Aucun, semblent soupirer les observateurs de notre temps. Déprimés, abattus, la plupart de nos essayistes, de nos intellectuels, mais aussi de nos entourages semblaient, jusqu’à il y a peu, condamner la France à un immobilisme éternel. Le destin de la France serait de ne pas se réinventer, et de «décrocher », par le poids d’un étrange déterminisme, jusqu’à mourir à petit feu.

Nous refusons ce fatalisme. Partout où sont des femmes et des hommes, il peut y avoir de l’action, de l’espoir, du progrès. Surtout – ne boudons pas nos qualités – quand les atouts sont ceux d’un pays tel que le nôtre, riche d’un héritage intellectuel, humaniste, économique reconnu dans le monde entier. Pour comprendre comment agir au mieux, nous avons choisi de remonter le temps. D’enquêter, sur plus de mille ans d’histoire française, pour mettre en lumière par quels mécanismes notre pays a pris l’habitude d’avancer, de se construire, de réagir aux événements. Nous avons préféré creuser, nous confronter aux faits, piocher la roche dure de la réalité des événements et des politiques à travers le temps, plutôt que de reproduire, dans un énième ouvrage, les vociférations satisfaites des donneurs de leçons et des professionnels du prêt-à-penser idéologique de tout bord, y compris du nôtre.

Nous sommes donc partis, armés de rigueur et de curiosité, fidèles à l’esprit de ce que devra toujours être l’université, à la rencontre du passé et des traits qui font de notre beau pays l’un des plus rétifs au changement. Nous n’avons pas été déçus du voyage. Nous avons découvert, répétés au fil de l’Histoire, dix motifs caractéristiques, dix «habitudes » qui constituent l’ADN français: nous avons rencontré une France invariablement centralisatrice, interventionniste, protectionniste, et encline à la pression fiscale – quasiment depuis sa naissance et toujours davantage jusqu’à nous. Une France ambiguë dans son rapport aux libertés, à la religion, et fort différente, dans ses traditions juridiques et institutionnelles, des voisins anglais et américain auxquels on voudrait artificiellement la comparer. Une France enfin assoiffée d’égalitarisme et habituée à se placer sous protection publique. Cette carte génomique singulière a nourri ce que nous appelons mille ans de mal français. Mais, curieusement, nous ne sortons pas abattus ou consternés de cette plongée en eaux profondes: nous en sommes au contraire revigorés. Pourquoi? Parce qu’elle nous donne les clés de notre avenir.

Elle démontre qu’aborder la France par sa face glacée – c’est-à-dire vouloir la réformer abruptement, agressivement, et mettre à bas ce qui fait la France – ne paraît plus du tout un chemin praticable. Cela reviendrait à vouloir taillader au scalpel notre visage collectif. D’aucuns, non sans panache, s’y sont essayés et s’y essaieront encore – le temps d’une campagne électorale ou de déclarations médiatiques conquérantes, se soldant jusqu’alors irrémédiablement par un échec. Cette virilité de papier souffre d’un double déni: d’abord, elle oublie ce que nous sommes en tant que peuple français, dans l’idée que nous nous faisons collectivement de ce qu’est et de ce que doit être la société française. Ensuite, elle ne voit et elle ne valorise ni assez subtilement, ni assez efficacement, le potentiel phénoménal du déploiement jusqu’alors trop contraint de la liberté des Hommes.

Si notre enquête nous montre qu’on ne peut pas faire fi de l’Etat quand il s’agit de faire bouger la France, elle nous convainc aussi, plus que jamais, qu’il ne faut pas renoncer à corriger les normes défaillantes et les mauvaises habitudes de notre corps social. Et que, paradoxalement, l’Etat pourrait même nous y aider. Certes, le modèle étatique France est solidement ancré dans l’Histoire. Faut-il pour autant, au prétexte qu’il serait immuable, ne rien faire, ne rien changer? Faut-il se refuser à comprendre l’apport extraordinaire de l’agir humain dans la stratégie transformatrice? Doit-on s’interdire, par résignation, de réinventer l’action publique en y insufflant les bienfaits de l’inventivité privée? Faut-il, parce que l’Histoire, notre histoire, nous dicte un chemin, se priver aeternam des enseignements vertueux de la philosophie humaniste, de l’individualisme méthodologique, de la sociologie cognitive, de la constitution spontanée des ordres ou de l’économie comportementale? Faut-il, en un mot, mégoter, reporter, reculer, comme trop de gouvernants l’ont fait depuis des décennies, et éviter de réaligner les bonnes incitations sur les justes comportements? Aucunement: il faut même se saisir des spécificités françaises pour les faire triompher. C’est l’enseignement majeur de ce travail de plusieurs années, mené par deux passionnés de la France comme de la liberté.

Extrait de "Transformer la France" de Mathieu Laine et Jean-Philippe Feldman, publié chez Plon