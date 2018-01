Réforme du stationnement à Paris : le prix sévère d’une double occasion manquée

Paris n’est pas une ville uniforme de 2,3 millions d’habitants, mais un creuset formé de 80 quartiers à l’identité singulière. L’espace public constitue les artères de ces multiples villages parisiens. Les décisions municipales prises ces derniers mois exposent les rues parisiennes à l’embolie, et par conséquent à l’asphyxie de ces quartiers. Loin de l’apaisement revendiqué, les réaménagements de voirie conduisent à toujours plus de stress, de bruit et de pollution. Autant de raisons de quitter la capitale pour retrouver une qualité de vie, souvent de l’autre côté du périphérique.

AirParif l’a aisément démontré après la fermeture de la voie sur berges rive droite, la pollution n’a fait que se déplacer au contact des quartiers densément habités

Les commerçants participent activement à l’attachement des Parisiens à leur quartier. Maintenir le commerce de proximité, ce n’est pas seulement assurer la vitalité des quartiers, c’est la garantie de conserver leur personnalité. Or, dans la capitale, les commerçants souffrent. Acculés par l’augmentation constante des taxes et tarifs municipaux, ils subissent par ailleurs les embouteillages permanents et la raréfaction du stationnement. Ils constatent, impuissants, que leur clientèle se détourne au profit des grands pôles commerciaux, plus accessibles. Pour ces mêmes raisons, 10% des artisans refusent des chantiers à Paris.

Paris devient un désert médical. La capitale n’attire plus les professionnels de santé en raison des fortes contraintes qui pèsent sur leur activité, s’ajoutant au prix du foncier étant dissuasif pour les jeunes praticiens. Après de multiples vœux des élus Républicains et Indépendants, la Maire de Paris est enfin revenue sur l’augmentation massive du coût du stationnement pour les professionnels de santé, la carte étant passé de de 90 à 240 € par an en 2015. Sauf qu’à ce jour, la carte pour bénéficier de la gratuité n’est pas disponible. Les infirmiers, kinés et autres médecins se voient infliger des forfaits de post stationnement (FPS) plus élevés que le montant de la visite réalisée chez le patient. Plusieurs d’entre eux tirent la sonnette d’alarme en évoquant explicitement l’incapacité d’exercer dans ces conditions et menace de quitter Paris.

Les maires d’arrondissement sont en première ligne du mécontentement grandissant des Parisiens face à la mise en œuvre de la réforme du stationnement. La Maire de Paris voit en cette réforme, non pas un instrument d’une politique de déplacement, mais l’opportunité de dégager des recettes supplémentaires, probablement plus que 350 M€, pour combler un budget à la dérive.Une part de cette recette supplémentaire doit être affectée à la rénovation et l’entretien d’une voirie si dégradée (chaussées et trottoirs) et si mal nettoyée. Nous dénonçons depuis plusieurs années les dérives des marchés concernant les fourrières, où les enlèvements sont dictés par leur rentabilité et non par la dangerosité du stationnement illicite. Ce début d’année montre que les agents des sociétés de contrôle du stationnement, dont plusieurs ont été eux-mêmes interpelés pour usage de stupéfiants, ciblent toujours les mêmes rues, et les mêmes professionnels. Astreints à 75000 contrôles par jour, ils emploient les méthodes si décriées des fourrières, l’impératif de rentabilité nuit à tout discernement.