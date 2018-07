Réforme des retraites : ce que seraient les priorités si elles étaient fixées par les Français

La réforme des retraites était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Ce dossier épineux est l'un des futurs chantiers d’envergure du gouvernement.

Si l’élaboration du projet est prévue à partir de la rentrée 2018 (par l'intermédiaire d'ateliers en région puis avec des discussions avec les partenaires sociaux en 2019), les premières étapes ont déjà été entamées.

En septembre 2017, Jean-Paul Delevoye a en effet été nommé haut-commissaire à la réforme des retraites. Une consultation publique a été lancée en ligne sur le sujet à la fin du mois de mai 2018.

Selon quels grands principes réformer le système ? Quels sont les aspects sur lesquels les Français sont prêts à évoluer et quels sont les fondamentaux auxquels ils sont attachés ?

Avant l'important chantier de la rentrée 2018, l'institut BVA a dressé un état des lieux de l’opinion en sondant sa communauté citoyenne, POP by BVA.

LA RÉFORME DES RETRAITES, UN ENJEU PRIORITAIRE

Un sujet qui mobilise les membres de la communauté de façon transgénérationnelle autour de la nécessité de réformer

« C'est un sujet qui m'intéresse. Oui, il est nécessaire de réformer car la retraite est un sujet central. » Femme, 26 ans, Cadre, Île-de-France, Gauche

« En tant qu'actuel payeur des cotisations et futur retraité, ça m’intéresse à double titre. Peut-être qu'au final il ne faudra rien changer (j'en doute) mais en tout cas une grande remise à plat ne fera pas de mal. » Homme, 47 ans, Cadre, Ile-de-France, Centre Droit

« C'est ce qui fait l'avenir des salariés. C'est un débat essentiel pour la cohésion sociale et pour l'avenir du pays. » Homme, 62 ans, Chef d’entreprise, Pays de la Loire, Gauche

« Pour la complexité du système il serait effectivement de bon ton de réformer. » Homme, 39 ans, Cadre, Ile de France, Gauche

La perception d’un système injuste, que les membres de la communauté illustrent spontanément par la question très médiatisée des régimes spéciaux, crée une exigence de justice.

« Il me semble indispensable de réformer car il me semble que nous faisons de moins en moins confiance au système actuel, que les règles sont compliquées et différentes d’un régime à l’autre. J’ai le sentiment que des injustices existent entre les professions... » Homme, 46 ans, Cadre, Occitanie, Centre

« Il y a des régimes à revoir, certaines caisses sont privilégiées : SNCF, EDF. » Femme, 74 ans, Retraitée, Bretagne, Droite

« Tel qu'il est actuellement, le système me semble injuste et trop complexe. Il y a trop de régimes particuliers, trop d'écart entre les valeurs des cotisations des uns et des autres, ça consomme beaucoup de fonctionnaires, de paperasses et ça coûte cher. » Homme, 32 ans, Cadre, Occitanie, Droite

« Certains régimes spéciaux type SNCF n'ont plus lieu d'être. » Homme, 39 ans, Cadre, Ile-de-France, Gauche

Une perception négative du grand public qui heurte les principaux intéressés :

« Personnellement, je fais partie des régimes spéciaux, un régime créé vers la fin du 19° siècle. Ce régime spécial faisait partie du contrat de travail et des arguments avancés à l'embauche. J'ai déjà 4 ans et 7 mois à faire en plus de ce qui m'a été dit il y a 35 ans, je pense avoir déjà fait un effort... Accessoirement, je paie 2% de plus que le régime général (cotisations salariales et patronales...) » Homme, 53 ans, Cadre, Hauts-de-France, Centre gauche

Une évolution de la société française qui rend nécessaire une réforme des retraites

Un changement sociologique : des carrières de moins en moins linéaires

« [La réforme des retraites est un] sujet important qui concerne tout le monde. Chacun doit s’en convaincre : les carrières seront de plus en plus fractionnées, dans des entreprises différentes certes mais aussi sous des statuts différents : fonction publique, privé, agriculture, autoentrepreneur, chef d’entreprise, profession libérale… » Homme, 66 ans, Cadre, Hauts-de-France, Centre droit

La reconnaissance de la nécessité d’allonger la durée de vie active au vu de l’évolution démographique de la France

« Allonger l'âge de retraite, pourquoi pas sachant qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant » Homme, 39 ans, Cadre, Ile de France, Gauche

« Le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie en bonne santé impliquent, je pense, la nécessité d'allonger la durée de la vie active. » Homme, 32 ans, Cadre, Occitanie, Droite