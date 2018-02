Réforme de la fonction publique : les faux semblants du plan présenté par le gouvernement

Il y a deux façons d’entendre la réforme de l’État.

L’une est anecdotique, considère le sujet comme un gadget ou un enjeu secondaire. Elle analyse la politique gouvernementale au prisme d’un commentaire sur l’actualité, volontiers de caractère moral: faut-il ou non croire à l’ambition de Macron et de Philippe lorsqu’ils évoquent l’action publique en 2022.

L’autre replace le débat dans la perspective globale de l’État profond et de son évolution pour les décennies à venir. Le mandat d’Emmanuel Macron marque-t-il ou non un tournant dans la prise de possession séculaire de la société française par une technostructure ambitieuse, en expansion permanente, et volontiers monopolistique.

Au vu des annonces faites ce jeudi matin par le Premier Ministre, force est de constater un double mouvement.

D’une part, pour amuser la galerie, diverses mesures sont annoncées, destinées à nourrir l’illusion d’une réforme profonde. D’autre part, derrière les apparences, tout laisse à penser que l’expansion permanente de la sphère publique devrait continuer.

Le mandat d’Emmanuel Macron n’interrompra pas le cycle de mise sous tutelle de la société civile par la technostructure, que nous pourrions appeler l’État profond. Il le confortera.

Les vraies fausses annonces d’Édouard Philippe

Pour marquer les esprits, Édouard Philippe a annoncé un plan de départs volontaires à hauteur de 120.000 fonctionnaires. On n’en sait guère plus à ce stade, sinon qu’il devrait porter sur 50.000 départs dans le fonction publique d’État, et sur 70.000 départs dans la fonction publique territoriale.

Immédiatement, les persifleurs rappelleront que l’article 72 de la Constitution garantit la libre administration des collectivités locales. On se demande donc comment l’État convaincra les présidents de région ou de départements, les maires, de procéder à des suppressions d’emplois. Mais supposons que, par un artifice juridico-budgétaire, le gouvernement arrive à ses fins…

Reste à savoir quelles seront les conditions financières de ces départs. Depuis 2009, l’article 64bis du statut de la fonction publique d’État garantit des maintiens de rémunération très favorables en cas de suppressions d’emplois. Ce point rappelle que supprimer des emplois n’est pas une idée neuve dans les administrations. Tout l’enjeu est de s’assurer que ces suppressions ne coûtent pas les yeux de la tête aux contribuables.

Comme on dit souvent, le diable est dans les détails. La France compte aujourd’hui près de 5 millions de fonctionnaires. Édouard Philippe propose de dégraisser d’ici à 2022 près de 2% des effectifs, ce qui est modeste. On regardera avec attention le coût total de ce dispositif.

Mais… faisons au gouvernement le crédit de ses intentions. On est bien d’accord pour dire que ce volume de « départs volontaires » ne modifiera pas l’épaisseur du réacteur nucléaire qui fait l’État. En attendant, au moins dans le registre symbolique, ce chiffre porte.