De référendum catalan en élection allemande en passant par l’instabilité italienne, y-a-t-il encore en Europe des partenaires capables de s’engager sur une relance de l’Union ?

Atlantico : Entre l'Italie prise dans ses problèmes, l'Espagne avec son référendum sur l'indépendance de la catalogne, l'Allemagne avec une coalition très limite… Y a-t-il encore une Europe qui souhaite avancer sous le projet européen d'Emmanuel Macron ?

Rémi Bourgeot : Les blocages sont effectivement majeurs. On voit jour après jour émerger un mélange de problèmes politiques nationaux et européens historiques face auquel la bonne vieille politique européenne est atone. On commence surtout à prendre conscience des divergences de fond quant au projet européen lui-même. Une situation particulièrement problématique s’est aggravée, pour Emmanuel Macron, avec l’élection allemande. Le cœur de la réforme de la zone euro étant cependant déjà rejeté par l’opinion allemande et une large partie de l’élite.

Même une coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates n’auraient pas pu se permettre d’aller dans le sens d’une intégration fédérale de la zone euro et d’un gouvernement économique, étant données le rejet par la population de l’idée de solidarité financière systématique. Il y a encore deux mois, la thèse officielle, quasi-messianique, consistait à dire qu’Emmanuel Macron et Angela Merkel avançaient main dans la main pour parachever la construction européenne.

La situation n’a pas fondamentalement changé, car elle était en fait déjà préoccupante, notamment dans le cas des pays que vous évoquez. L’Italie est en prise à une crise politique sans fin, sans autorité politique suffisamment installée pour sortir du déni face à la crise bancaire. L’Espagne est menacée d’éclatement et plie sous le poids d’une situation nationale de nature historique, où le compromis semble exclu de toute part et où l’UE ne parvient pas à exprimer une quelconque vision intermédiaire.

Les gouvernements des pays du Sud de l’UE sont favorables en général à une plus grande intégration, notamment au sein de la zone euro. On peut dire que le désaccord se situe davantage au cœur même de la zone euro, pendant que l’ensemble est soumis à une dynamique centrifuge et de désintégration des systèmes politiques et économiques nationaux dans sa périphérie, avec la relégation de toute une génération.

Sa stratégie vous semble-t-elle cohérente avec la réalité actuelle de l'UE ?

Emmanuel Macron a mis en avant un ensemble de sujets qui font plutôt consensus, en tout cas parmi les grands pays. C’est le cas de la lutte contre le dumping fiscal, la taxation des géants du numérique, le contrôle des investissements chinois, la réforme du travail détaché, etc… Ces sujets sont à prendre évidemment au sérieux mais on ne peut faire comme si l’Europe connaissait une situation équilibrée par ailleurs. Comment parler du dumping salarial en accablant les pays d’Europe centrale mais sans voir le lien que cette question entretient avec celle de la structuration industrielle allemande ? Sur la réforme de la zone euro et, de façon encore plus importante sur l’idée d’une coordination macroéconomique, l’impasse est de plus en plus visible.