Red Pill, le documentaire qui fait rager les féministes tout en mettant le doigt sur l’une des clés ignorée de l’évolution des électorats occidentaux

Atlantico : Aux Etats-Unis, un reportage intitulé The Red Pill, qui décrit la montée des courants masculinistes a provoqué un vif débat. Il s'agit de mouvements considérant que l'homme est attaqué par le modèle social dominant, en particulier par le féminisme. Qu'est-ce qui explique l'apparition de ce courant dans la vie politique contemporaine ?

Peggy Sastre : L'air du temps, comme dirait l'autre, et son goût pour les idéologies identitaires, elles-mêmes très friandes des «modèles sociaux dominants» qui, dès qu'on creuse un peu, se révèlent pas mal contradictoires les uns par rapport aux autres en particulier, et vis-à-vis de la logique en général. Lorsqu'on creuse davantage, on s'aperçoit que ces gros méchants soigneusement mal définis (si vous ne savez pas, dites «systémique») dont le centre est partout et la circonférence nulle part servent davantage à colmater et souder des communautés qu'à permettre un quelconque changement relativement conséquent et opérant (ce qui exige d'observer et de comprendre la réalité pour réussir à la modifier).

A ce titre, les masculinistes ne font que recycler les recettes qui marchent : se déterminer une identité, y accoler deux trois caractéristiques parlantes (au-delà, vous perdez votre auditoire) et distordre le réel en tous sens pour prouver qu'elles sont persécutées partout, tout le temps, toujours. On reste dans le narcissisme victimaire, soit le degré 3e sous-sol de la pensée.

Après, il faudrait aussi voir si les mouvements masculinistes gagnent réellement en force ou si c'est une illusion visuelle, un effet de contraste –comme ce qui peut se passer avec le fondamentalisme religieux, qui progresse bien moins vite que le sécularisme et l'athéisme. Mais ce documentaire (que je n'ai pas encore vu) m'interpelle beaucoup. C'est peut-être bidon, mais si le projet de la réalisatrice est tel qu'il est présenté –une confrontation entre idées reçues et réel–, il mérite déjà un bon paquet de louanges.

En quoi est-ce que ces revendications ou angoisses révélées par la montée de ces mouvements peut être une des explications du vote des "white trash" pour Trump ?

Pour le coup, il faut aussi faire attention aux généralisations et aux simplifications, car beaucoup de riches ont voté pour Trump, et aussi beaucoup de femmes –chez les blanches, il obtient 53% des suffrages. Le moteur féminin des conservatismes et des « réactionnarismes » est d'ailleurs lui aussi très mal analysé. Rien que sur l'avortement et les droits reproductifs, les femmes s'y opposent encore plus que les hommes, de la même manière que ce sont avant tout des femmes qui vont en conspuer d'autres pour leur « vie dissolue » etc. Dépeindre le conflit entre valeurs de gauche et valeurs de droite en guerre des sexes est extrêmement simplificateur, et même tout à fait fallacieux, tant les conflits intrasexuels y jouent des rôles conséquents. Plein de femmes ont été définitivement dégoûtées par les sorties de Trump sur « les chattes à attraper », mais il y en aussi plein d'autres qui ont trouvé cela super séduisant – enfin un mec, un « vrai », comme « on n'en fait plus ». Cela étant dit, une grosse composante de l'attrait que Trump (à l'instar d'autres illibéraux contemporains) relève d'une réaction assez basique, et pour le coup très facilement compréhensible, à la suffisance morale qu'expriment énormément de « progressistes » (je mets des guillemets, car sur pas mal de sujets, notamment relatifs aux sciences et aux technologies, ils ne le sont vraiment pas) et aux situations de terrorisme intellectuel qu'ils peuvent produire. Les extraits du documentaire où l'on voit la censure féministe en action sont à mon sens aussi parlants que terrifiants, surtout quand vous êtes un tantinet attaché à la liberté d'expression. Donc que le trumpisme révèle des angoisses –l'une des plus primordiales étant raciale et raciste– de gens déboussolés par la complexité du monde sur lesquels les promesses et les recettes miracle d'un charlatan marchent du feu de dieu, oui, bien sûr. Mais qu'on ne minimise pas l'esprit de contradiction électoral, cette espèce d'effet de soupape qui aura lui aussi contribué au phénomène, et qui révèle par la même occasion les errements de la « bien-pensance » et du « politiquement correct ».