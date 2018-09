Record historique sur l’immobilier parisien : ces solutions qui pourraient détendre le marché… si on lui faisait enfin confiance

Atlantico : Comment expliquer cette flambée ? Et quels en sont les conséquences ?

Philippe Crevel : En une vingtaine d’année, les prix de l’immobilier ancien ont doublé. Le montant des loyers s’est également accru mais dans une moindre proportion. Cette progression est le fruit d’un déséquilibre constant entre offre et demande et du rôle de valeur refuge que joue auprès des Français la pierre.

Le déséquilibre entre l’offre et demande de logements est lié à l’augmentation de la population, +200 000 par an, par sa concentration croissante au sein des grandes agglomérations ou le long du littoral. La rareté du foncier disponible, l’excès de réglementation ont également favorisé la progression des prix. Le manque récurrent de logements a été amplifié par l’évolution des structures familiales. Les divorces et l’essor des familles décomposées / recomposées accroît la demande. Par ailleurs, avec la multiplication des crises économiques, les Français se sont rués sur le Livret A et la pierre.

Cette dernière est censée être un paratonnerre pour les mauvais jours. Avoir un toit est toujours rassurant. L’envolée des prix a incité les Français à privilégier ce placement. Ils y ont été poussés par les pouvoirs publics et par la faiblesse des taux d’intérêt. Les ménages, ce sont fortement endettés ces dernières années pour acheter de l’immobilier. Le poids de cet endettement dépasse les 800 milliards d’euros. Néanmoins, il faut signaler que seulement 58 % des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale quand ce taux peut atteindre 70 % chez nos partenaires européens. Le coût de l’immobilier empêche une part croissante de la population d’accéder à la propriété. Les prix actuels créent trois catégories de personnes, celles disposant d’un capital initial et d’un niveau de revenu suffisant leur permettant d’acheter, celle n’ayant pas de capital mais ayant un revenu suffisant leur permettant de louer dans de bonnes conditions voire d’espérer passer au stade propriétaire au prix d’importants. Puis, celles n’ayant ni capital et revenus et qui doivent se rabattre sur le logement social ou se résoudre à vivre loin des cœurs de ville et dans des conditions plus ou moins précaires.

Sources : Insee, Notaires Paris-Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perval

Que peut faire l'Etat pour garder une capitale abordable pour les familles et les classes moyennes ?

Ne pas trop en faire ! il faut poser clairement la question de l’usage des logements. En effet, la multiplication des locations dans le cadre des plateformes numérique pose un problème. Au nom de la liberté, pourquoi interdire cette activité qui permet à des ménages d’avoir des compléments de revenus. Mais, c’est un peu comme avec les VTC et les chauffeurs de taxi. D’un côté, nous avons une activité réglementée, l’hôtellerie, les résidences hôtelières qui supportent des normes (sécurité, handicap), qui ont des salariés et de l’autre, une activité qui n’est soumise ni à ces règles ni aux charges sociales. Les loueurs particuliers ne sont pas assujettis aux règles comptables des sociétés, amortissement, provisions et autres. De ce fait, nous sommes face à un marché à la concurrence faussée. Faut-il accepter que des immeubles entiers dans les arrondissements du cœur de Paris soient transformés en cités hôtelières avec à la clef des nuisances pour les rares habitants classiques. Des appartements sont loués une nuit pour une fête avec toutes les conséquences pour le voisinage.