Les rebelles d'aujourd'hui font la révolution en Vuitton

Atlantico : Selon le Canard enchaîné, la conseillère en communication d'Emmanuel Macron,Sibeth Ndiaye​ aurait évoqué le décès de Simone Veil par un "Yes, la meuf est dead", ce qu'elle a démenti par la suite. Les députés de la France Insoumise se sont affichés sans cravate à l'Assemblée nationale. Dans un registre différent, l'anglicisation de la langue française; "task force" "made for sharing" prend toujours plus de place dans les discours ou les annonces politiques. Les exemples ne manquent pas pour constater une perte des codes et des convenances au sein de la sphère politique, et ce, jusqu'aux plus hautes fonctions.

Qu'est ce que les Français ont à perdre d'une telle situation ? Que permettrait un certain maintien des codes et convenances ?

Christian Combaz : Les premiers auxquels je pense, ceux qui ont le plus à perdre, outre les professeurs qui sont devenus ridicules s'ils ne renoncent pas à leur apostolat, ce sont ceux qui ont été élevés dans les anciens codes, les codes qu'on s'efforce de rendre obsolètes à marche forcée. Les gens élevés à l'ancienne (c'est à dire en gros comme on l'était depuis deux siècles) se retrouvent marginalisés, privés de parole, d'influence. C'est un peu comme aux Beaux Arts dans les années 80: quand vous aviez un don pour le dessin vous étiez un paria, tout simplement, on vous demandait "qu'est-ce que tu veux prouver?". Là on mine le langage dans ses fondements, le verlan devient la règle, la marge envahit le cahier, ce n'est même plus une subversion, c'est une perversion, c'est à dire qu'on assiste à la naissance d' un embryon d' ordre inversé. Autrefois tout était basé sur des règles, des usages, ce que vous appelez des convenances, et la grammaire en était une, on leur substitue un ordre contraire, un ordre qui prend le contre-pied de tout ce qui était réputé "de bon ton", un ordre basé sur le laisser-aller mais avec ses codes aussi, il existe en effet des règles, des mots obligatoires, des tendances dominantes dans la nullité verbale. Par exemple quand Macron bondit sur la scène et qu'il dit à l'auditoire "merci à vous", quand il nous sert un méli-mélo où il "porte" un projet, quand il nous parle de ses helpers, vous devinez qu'on essaie de vous faire changer de monde de force. Ca se voit très bien à la lecture des MacronLeaks. Ce personnel en pantalon ficelle et chaussures pointues qui travaille à Bercy après une école de commerce et qui prépare la campagne de son candidat sur ses heures de travail au service de l'Etat, ces gamins coiffés comme Gaspard Gantzer (de sinistre mémoire), ces gens qui écrivent comme des ignares quand ils font un communiqué ou un tweet, se lâchent complètement quand ils sont entre eux. Ils multiplient les allusions hyper-précises qui n'appartiennent qu'à eux, ils nous montrent qu'ils sont issus de la cuisse de Jupiter, qu'ils jonglent avec la modernité internationale, le tout dans un langage ordurier, avec un humour de série américaine, d'ailleurs ils disent explicitement qu'ils passent des weekends à s'envoyer des "saisons" de tous les nanars à la mode sur Netflix. Ils ont lu quatre livres, ils traitent le réel comme un programme de télé, ils prennent les foules pour des customer panels, et ils invitent le reste de la population à faire comme eux sauf à devenir " carrément ringardos". Le problème c'est qu'ils représentent, à tout casser, en comptant leurs financiers, 20 pour cent du pays , un pays qu'ils prétendent emmener de force avec eux, alors que c'est eux qui s'en détachent. Désolé le pays ne suit pas. Ils ne légifèrent plus pour les autres, ils ne ménagent plus l'intégrité d'un langage commun qui avait fait la fortune intellectuelle de la France depuis quatre siècles et qui est le corps mental de la Nation. Ils essaient de brader l'héritage, de vendre le pays à la découpe, comme ils l'ont d'ailleurs fait industriellement. Un maintien des codes et des convenances, comme vous dites, permettrait de ne pas forcer ceux qui les pratiquent à prendre le maquis. Or C'est raté. C'est fait. Pour ma part je l'ai fait comme intellectuel mais je ne suis pas le seul. Cher Emmanuel Macron, autant vous le dire, les trois quarts de ceux qui réfléchissent dans ce pays ont flairé en vous une sorte de Néron, lequel comme on s'en souvient avait pour habitude d'obliger ceux qui en savaient plus que lui à se suicider pour ne pas lui faire de l'ombre. Le suicide auquel Macron invite les intellectuels de son temps est symbolique mais le principe est le même . Il s'agit d'effacer un monde ancien, un peuple ancien, par le vacarme, le mouvement, la submersion, le mix , le groove, le sampling. Le pays profond a déjà compris qu'il devra se battre contre cela, et il vaincra comme toujours, parce qu'il est porté par une âme, alors que Macron lui a un profil comme sur Facebook.