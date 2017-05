Razzy Hammadi : "À chaque fois que des affaires ont surgi, le gouvernement précédent a pris ses responsabilités, d'autres aujourd'hui ne les prennent pas et c'est décevant"

Atlantico : Au sortir d'un quinquennat que les Français considèrent largement comme raté, voter pour le PS, c'est voter pour quoi aujourd'hui ? Quelles valeurs et quel projet vous distinguent d'En Marche d'une part, de la France insoumise d'autre part ?

C'est voter pour une gauche qui souhaite se reconstruire, se refonder et une gauche qui dans l'hémicycle sera constructive et exigeante.

Une gauche qui veut regrouper les citoyens dans l'alternative si elle devait survenir, car elle est demandée ou à cause de l'échec s'il survient, même si je souhaite la réussite de mon pays, et qui ne soit pas incarnée que par Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen.

Le PS est-il en train de mourir de n'avoir pas su penser le monde tel qu'il est désormais ? Un sondage IFOP montre aujourd'hui que pour les Français l'opposition sera avant tout incarnée par la France insoumise puis dans une moindre mesure par le Front National. Au-delà du destin des candidats concernés, en quoi l'élection de députés socialistes pourrait-elle changer le quinquennat qui s'annonce ?

Concernant EN Marche, vous vous doutez bien que le PS n'aurait jamais nommé au budget Darmanin par exemple. Nous ne pensons pas non plus dans notre projet fiscal qu'il faille financer la remise en cause de l'ISF par l'augmentation de la CSG. Je souhaite que l'on donne sa chance à ce gouvernement ce qui n'empêche pas d'être vigilant et exigeant. Aujourd'hui nous devons pouvoir dire "nous avons entendu ce qu'il s'est passé dans les urnes le 7 mai dernier". Nous avons besoin d'une gauche claire dans ses idées, dans ses valeurs. La gauche a donné le sentiment quelques fois de ne pas avoir de boussole, par exemple sur la déchéance de nationalité.

Je ne sais pas si nous n'avons pas su penser le monde, je crois que le bilan de François Hollande sera reconnu à sa juste valeur dans les mois ou les années qui viennent. Lorsqu'on regarde les éléments de chiffres économiques que nous avons en notre possession aujourd'hui, que ce soit la production industrielle, que pour la première fois depuis des années on ne ferme pas d'usines dans ce pays où que la courbe du chômage commence à baisser, il n'en demeure pas moins que nous n'avons pas été capables de créer une majorité politique qui retrouve une majorité sociale et sociologique. La première des explications c'est que nous n'avons pas su expliquer un certain nombre de choses et il y a eu de graves erreurs que j'ai pour ma part dénoncé. La politique de compétitivité, elle était nécessaire mais n'aurait pas dû être faite comme cela, je considère que la déchéance de nationalité était une erreur grave, que le casting gouvernemental ces cinq dernières années a pêché par une faille sociologique immense que l'on retrouve d'ailleurs dans le gouvernement d'Edouard Philippe.

Je pense que les Françaises et les Français sont attachés à l'idée de justice sociale. C'est une valeur au cœur de mon engagement qui m'emmène à considérer que l'on peut faire coïncider performances économiques et performances sociales. A partir de là les choses sont assez simples, je crois qu'il faut changer les têtes mais aussi changer ce qu'il y a dedans. J'ai innové en matière de lois. Vous l'avez vu avec les "actions de groupe" par exemple qui donne du pouvoir aux gens. C'est une nouvelle façon de penser la politique et à ne pas dire aux dirigeants politiques "qu'est-ce que vous faire pour nous" mais plutôt "quel pouvoir pouvez-vous nous donner pour que nous soyons plus forts". Je pense incarner avec d'autres une gauche éthique, cohérente, sociale, une gauche qui n'ignore pas les réalités économiques. Le problème c'est que l'on s'est retrouvé dans une situation où nous avons exacerbé cette idée de gauches irréconciliables, Mélenchon et Valls étant les deux faces d'une même pièce de la division et qu'à partir de là, la mécanique était implacable. Je crois à une régénérescence de la gauche qui ne se fera pas autour d'un culte de la personnalité comme nous l'avons avec Mélenchon et qui ne soit pas non plus une gauche qui abdique. Cela donne un espace entre les deux qui est immense et qui ne demande qu'à être labouré mais je ne dissocie pas l'éthique du comportement de l'éthique de conviction. Au regard de ce qu'il s'est passé dans les dernières élections on doit être constructif et positif. Ce qui n'enlève rien sur le fait qu'à "En Marche !" il y a des attitudes qui sont issues de la pire des politiques politiciennes à ce jour. Dans ma circonscription la candidate d'En Marche a changé 3 fois de bord politique ces 6 derniers mois.