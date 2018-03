Rasé de force dans une école coranique de Sarcelles ! Et si on rasait cette école coranique ?

Décryptage

Atlanti-Culture Le coup de coeur de la semaine : "Origines de l'Homme, origines d'un homme" Quand un très grand savant est en même temps, comme Yves Coppens, un homme simple et chaleureux, ses Mémoires sont un régal. Lisez-les, vous vous sentirez plus intelligent et fier(ère) d'être homme (ou femme...).

25 ans FN : retour sur 1983, l’année où s’est jouée le destin du parti Si 1983 est resté dans la mémoire historique de la gauche comme la date du « tournant de la rigueur », cette année constitue également un moment charnière pour une autre famille politique, le Front national.

Bonnes feuilles Dans un couple (comme en politique...), toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ! Le docteur Mimoun, gynécologue et thérapeute de couple depuis plus de 25 ans, a aidé de nombreux couples en crise à retrouver le chemin de l'harmonie. Accompagné de François Ducroux, il expose six grands principes pour être heureux en couple et traverser les inévitables disputes qui surgissent tout au long de la vie à deux. Extrait du livre "L’égoïsme partagé" de Sylvain Mimoun et François Ducroux, chez Eyrolles (2/2).

Bonnes feuilles Légende noire... ou fait réel ? La vérité sur les liens entre le Vatican et les mafias À mille lieues des fantasmes complotistes sur les papes et le Vatican, ce livre est l'anti-Da Vinci Code. Les légendes et les semi-vérités n'y ont pas leur place, si ce n'est pour être déconstruites. Extrait du livre "Le Vatican" de Christophe Dickès, aux éditions Perrin (2/2).

Gagnant-gagnant ? Corée du Nord : pourquoi l’avantage pourrait bien être à Kim Jong Un La réunion prévue en mai entre le leader Nord-Coréen Kim Jong-un et Donald Trump a été présentée comme une victoire pour le président américain qui aurait réussi à faire plier Pyongyang. Mais à y regarder de plus près, c'est plutôt l'inverse...

Bonnes feuilles Pourquoi le vieillissement de la population est aussi une chance pour l'économie Grand spécialiste en médecine gériatrique et en gérontologie, le professeur Gilles Berrut nous rappelle dans cet ouvrage combien il est urgent de changer notre regard sur l’avancée en âge, bousculant les idées reçues et les consciences. Non le vieillissement n’est pas nécessairement un déclin et oui, la société a besoin de ses séniors. Extrait de "Les papys qui font boom" de Gilles Berrut, publié aux Editions Solar (2/2).

Bonnes feuilles Proche-Orient : comment Moscou privilégie une approche géographique et civilisationnelle à la différence de la vision idéologisée des Occidentaux Le présent essai est le fruit de mon expérience de terrain en tant que femme politique syrienne impliquée au premier plan dans la transition politique dans mon pays. Son objectif est de fournir au lecteur occidental un panorama de la situation géopolitique des grands pays de cette région stratégique, six ans après le début des révoltes dites du Printemps arabe. Extrait de "La Syrie et le retour de la Russie" de Randa Kassis, publié aux Editions des Syrtes (2/2).

Contestation Le refus d’augmenter les retraites agricoles focalise l’ensemble de la classe politique contre le gouvernement C’est sans conteste le « fait de la semaine » en agriculture. Alors que députés et sénateurs s’étaient entendus, à l’unanimité, pour revaloriser les retraites agricoles – parmi les plus basses en France – le gouvernement a utilisé une procédure rarissime (le « vote bloqué ») l’autorisant à refuser ce choix parlementaire. Ce qui a provoqué un véritable tollé, à la fois social et politique.