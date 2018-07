Quand les trolls harcèlent les journalistes jusqu’à devenir une nouvelle menace pour la démocratie

Atlantico : Reporters sans frontières a publié un rapport sur le harcèlement en ligne des journalistes que vous qualifiez comme nouvelle menace contre la liberté de la presse. Concrètement que retenir de ce rapport ?

RSF a sorti ce rapport pour dénoncer l'ampleur d'une nouvelle menace qui pèse sur le journalisme et la liberté de l'information à savoir le harcèlement en ligne massif contre les journalistes. L'objectif de ce rapport est vraiment d'identifier cette nouvelle menace et d'affirmer qu'elle pèse à l'échelle internationale car ces pratiques ont été documentés dans 32 pays.

Nous avons identifié deux types de cyberharcèlement sur les journalistes. D'un côté des communautés d'individus qui qui fédèrent lorsqu'il article leur déplait. C'est ce que l'on a vu récemment avec le procès de trois cyberharceleurs de la journaliste Nadia Daam. Finalement ces trois ont été condamnés à, entre autres, des peines de six mois de prison avec sursis. A l'échelle internationale beaucoup de pays ont mis en place des armées de trolls, chargées d'aller laisser des commentaires favorables aux régimes sur les réseaux sociaux ou de diffuser des fausses informations. Ces armées utilisent aussi des bots pour diffuser automatiquement des messages et visent des journalistes en les attaquant personnellement. L'objectif est bien de les discréditer, de les intimider pour les faire taire. Les Philippines par exemple. Nous avons un schéma traditionnel avec un dirigeant qui critique ouvertement les journalistes et des armées de trolls qui se déchainent sur les réseaux sociaux, notamment contre le site internet Rappler dont la fondatrice Maria Ressa a du et doit toujours essuyer à de nombreuses reprises des menaces de mort, des menaces de viol. Il n'est pas là question de quelques dizaines de messages mais plutôt de plusieurs centaines par jour. Il est évidemment très difficile de faire un lien direct entre les régimes et les trolls sur les réseaux sociaux mais on voit un lien direct aux Philippines entre l'élection de Rodrigo Duterte et la hausse des cas de harcèlement de journalistes dans le pays.

Plus généralement on connaissait les cas des régimes autoritaires qui étaient habitués à mettre en place des procédures bâillon contre les journalistes, usaient de violence envers ces derniers ou les mettaient en prison ont désormais trouvé un nouveau moyen de s'en prendre à eux, c'est sur les réseaux sociaux alors que ces derniers étaient des espaces de liberté.

Les conséquences de ce genre de méthodes sont directes sur l'exercice du journalisme, c'est bien pour cela que c'est un sujet dont se saisit RSF. On a des problématiques d'autocensure des journalistes à la suite de ces cabales en ligne. Nous avons documenté le cas d'Abdou Semmar qui dit qu'il a dû traiter moins certaines thématiques jugées tabou en Algérie par exemple à cause de menaces de mort ou de viol sur sa famille.

Nous avons reçu des témoignages de journalistes qui disent déconnecter de manière temporaire, certains sont parfois même contraints à l'exil temporaire car les menaces sont telles qu'elles se doublent de menaces dans la vraie vie. Quand vous recevez des centaines de messages d'appel au meurtre cela peut avoir des échos dans la vraie vie.

Au-delà des cas individuels il faut enfin comprendre que c'est extrêmement dissuasif pour l'ensemble des journalistes. Quand vous voyez des collègues se faire harceler, insulter, lorsqu'il écrit sur tel ou tel sujet, cela vous dissuade d'en faire autant.

En France le harcèlement et les insultes contre les journalistes semblent être devenu monnaie courante. Concrètement qui s'adonne à ces pratiques sur les réseaux sociaux ?

Déjà en France nous n'avons pas la problématique des armées de trolls téléguidés par le pouvoir en place. Nous avons constaté plusieurs choses en France. Mais ce n'est pas pour autant que les journalistes français sont exemptés de cyberharcèlement. Il faut citer évidemment le cas récent des cyberharceleurs de Nadia Daam, la journaliste d'Arte et Europe 1 qui avait été harcelée à la suite d'une chronique. Elle a reçu des menaces de mort, de viol qui ont été d'une violence absolue. Il y a eu des échos dans la vraie vie. On pourrait aussi citer le cas de Samuel Laurent du journal Le Monde qui explique qu'à chaque fois qu'il fait paraître un article il y a systématiquement des trolls pour venir commenter la chose et du cyberharcèlement. Généralement des gens issus de groupes très affirmés sur l'échiquier politique mais pas uniquement. Aujourd'hui, notamment à cause de la distribution algorithmique des réseaux sociaux, il faut radicaliser son discours pour le faire entendre. C'est un problème car nous sommes dans une polarisation des débats extrêmement forte aussi à cause de la manière dont les informations sont distribuées sur les même réseaux sociaux. On souhaite interpeller les plateformes mais aussi les responsables politiques sur ces problèmes qui, du fait de certaines déclarations envers les journalistes, finissent par légitimer les attaques envers ces derniers sur les réseaux sociaux.

Encore une fois, il faut comprendre que nous ne sommes pas là face à des cas isolés. Il y a vraiment une tendance de fond qui est préoccupante. Il est important qu'il y ait une prise de conscience sur ce phénomène. Aujourd'hui peu de personnes déposent plainte. Le cas de Nadia Daam est exceptionnel et c'est l'arbre qui cache la forêt.

Mais au final que peuvent faire les journalistes, les médias ou les États pour lutter contre ce phénomène ?

RSF demande plusieurs choses aux États. D'abord un renforcement du cadre légal permettant de protéger les journalistes du harcèlement en ligne. Notamment en mettant en place des mécanismes d'alerte, d'intervention rapide et de réparation pour les victimes. Évidemment on leur demande également de s'interdire d'avoir recours à des agences qui font de la déstabilisation en ligne. Il faut aussi renforcer la recherche, l'éducation au numérique.

Nous souhaitons aussi que les organisations internationales plaident auprès des États pour mettre fin à ce phénomène et qu'elles prennent en compte le harcèlement ne ligne comme une nouvelle menace à la liberté de la presse.

Il est important aussi d'interpeler les plateformes. Ces dernières doivent mettre en place les moyens nécessaires pour que leur usage initial ne soit pas détourné. C'est exactement ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Le manque de transparence dont elles font preuve et la manière dont elles sont si peu redevables vis-à-vis de la société est inadmissible. Aujourd'hui on sait que dans beaucoup de régimes comme en Égypte, les comptes des journalistes sont reportés comme des spams pour qu'ils soient ensuite bloqués. Il y a des activistes qui utilisent leur présence sur les réseaux sociaux comme un bouclier contre le pouvoir autoritaire en place et il arrive parfois qu'il n'y ait que cela qui les protège de l'emprisonnement.

Les médias et les journalistes eux doivent plus prendre en considération cette menace. Ils doivent mettre en place des formations sur l'usage des réseaux sociaux. Ils peuvent mettre en place des dispositifs en interne pour lutter contre ce phénomène.

Enfin, les journalistes eux doivent faire attention à la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux et doivent prendre garde aux critères de confidentialité par exemple. En cas de harcèlement ils doivent le signaler auprès de leurs collègues et de leur hiérarchie, faire des captures d'écran, faire des signalements aux plateformes comme Pharos. Dans des cas graves, il ne faut pas hésiter à porter plainte car le cyberharcèlement peut avoir des conséquences.