Ralliés, bienveillants ou opposants... Et pendant que la droite d'en haut se divise sur l'écueil Macron, où va la droite d'en bas ?

Atlantico : Quels sont les priorités de cette "droite d'en bas" qui a voté Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012 mais a abandonné Fillon en 2017 ? La sécurité ? L'emploi ?

Guillaume Inigo : Il est d’abord utile de souligner qu’effectivement, François Fillon a peu bénéficié du soutien de l’électorat populaire, des employés et des ouvriers, contrairement à Nicolas Sarkozy en 2007.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy avait bénéficié au 1er tour de 2007 de 32% des voix des employés et 26% des voix des ouvriers (source CEVIPOF Enquête post-électorale présidentielle 2007) contre respectivement 11% et 7% en faveur de François Fillon (source BVA Décrypter le vote des Français au 1er tour).

Une question peut se poser quant à l’adéquation des attentes des catégories populaires avec les propositions de François Fillon. En cela la comparaison des enjeux ayant structuré le vote des catégories populaires et des électeurs de François Fillon est éclairante :

- Premier enjeu cité par les catégories populaires ayant voté au 1er tour, l’immigration est citée à hauteur de 36% contre 30% auprès de l’électorat de F.Fillon (4ème enjeu cité)

- Le pouvoir d’achat (24%) et la lutte contre les inégalités sociales (20%) sont des sujets particulièrement cités par les catégories populaires alors qu’ils ressortent comme moins importants auprès de l’électorat de Fillon (respectivement 15% et 3%)

- Finalement François Fillon a davantage capté des voix autour de sujets importants pour les retraités. Un exemple frappant : la réduction de la dette publique est un des deux enjeux les plus importants dans son électorat, cité à 41% contre 9% seulement pour les catégories populaires.

On note un vrai décalage donc entre les attentes des catégories populaires et les sujets qui ont porté François Fillon, d’autant plus qu’il proposait un projet de réforme économique et du travail potentiellement anxiogène pour ces catégories de populations (sans parler de la sécurité sociale).

Soutiennent-ils le ralliement à Emmanuel Macron ? Ou y voient-ils une trahison ?

Maxime Tandonnet : C’est difficile à dire aujourd’hui car il y a sans doute des différences entre les uns et les autres. Cette droite d’en bas est profondément désemparée. Après le retrait de Nicolas Sarkozy, elle n’a pas retrouvé de leader. Elle est assommée, ne sait plus où elle en est. Elle observe l’étrange silence de ses chefs, Sarkozy, Juppé, Fillon qui eux-mêmes sont partagés et sous l’effet d’une sorte de sidération. Il est probable que la droite d’en bas est dans l’attentisme. Sur ses priorités, la sécurité, la maîtrise des frontières, la Nation, elle attend de voir quelles seront les décisions du gouvernement. Toutefois, dans sa majorité, la droite d’en bas n’est probablement pas dupe de ce qui se passe en ce moment. Elle se montre sceptique envers le nouveau pouvoir, la place qu’il donne à la communication et aux calculs personnels ne lui a pas échappé. Ses contradictions non plus. Elle n’est sûrement pas en train d’opérer un ralliement de masse.

Guillaume Inigo : De fait, dès le 1er tour, les catégories populaires avaient davantage voté Marine Le Pen, dynamique confirmée au 2nd tour (49% des voix de l’électorat populaire contre moins de 34% chez les Français au 2nd tour). Elles ne se sont certainement pas senties trahies par un candidat qui avait peu d’écho auprès d’eux.

Rappelons de plus que la droite avait perdu la précieuse conquête de 2007 des employés et ouvriers au profit de François Hollande en 2012 : 6 sur 10 avaient voté Hollande au 2nd tour de la présidentielle (source Enquête IPSOS au lendemain du 2nd tour de 2012) et ils n’avaient visiblement pas estimé que la droite (et Nicolas Sarkozy) avait répondu à leurs préoccupations.

La question pourra se poser en revanche à l’égard des personnalités de droite ayant rallié Emmanuel Macron au-delà du seul « Front Républicain » : auprès des électeurs de droite la rupture peut s’avérée profonde, à l’image de François Bayrou qui n’a jamais retrouvé la sympathie de l’électorat LR depuis son choix de voter Hollande en 2012.