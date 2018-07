Radicalisation en prison : pourquoi l'Etat reste-t-il le "premier recruteur de Daech" ?

Atlantico : La radicalisation islamiste dans les prisons est au centre des rapports d'enquête parlementaire sur la gestion du terrorisme islamiste sur le territoire et était au cœur de la présentation du plan de lutte antiterroriste présenté par Edouard Philippe le 13 juillet. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la vision qu'ont les autorités sur ce phénomène et sur l'évolution des politiques de gestion des détenus radicalisés en France ?

Fahrad Khosrokhavar : Le vrai problème aujourd'hui dans la gestion des détenus radicalisés est que les autorités n'appliquent que des politiques coercitives fondamentalement court-termistes. On réfléchit à comment détecter le plus efficacement des signes de radicalisation, à constituer des fichiers, à isoler... C'est évidemment des réflexions qui sont nécessaires je n'en disconvient pas mais le problème c'est que le volet intégratif est dénigré. Que fait-on aujourd'hui pour que ces jeunes soient dissuadés ? Il ne suffit pas de les mettre en prison car on sait bien avec le recul que la prison amplifie les dérives.

Évidemment qu'il faut condamner les individus qui ont commis un acte de violence au nom d'une idéologie radicale. Mais que va-t-on faire de ces mêmes individus dans dix ans ? On ne réfléchit pas à ces questions et on ne fait que développer « le baton » en oubliant « la carotte ».

Et le phénomène n'est évidemment pas récent. Cela fait 21 ans que je travaille sur cette question que j'ai développée dans plusieurs livres. On sait qu'une bonne partie des jeunes d'origine populaire, souvent issue des banlieues jonchent les prisons et une bonne partie d'entre eux risque de se radicaliser.

Nicolas Quénel : D'abord il est intéressant de noter que le problème ne date pas d'hier. Ce n'est pas non plus un phénomène à dater de l'apparition de l'Etat islamique même si c'est bien depuis ces dernières années qu'il s'est amplifié. Cela fait des dizaines d'années que l'on se radicalise dans les prisons française et malgré tout ce temps passé où l'on aurait pu réfléchir et étudier sérieusement la chose on a l'impression que rien n'a évolué à la lecture des rapports d'enquête parlementaire ou des déclaration des ministres qu'ils soient de droite, de gauche ou issus du « nouveau monde » promis par Emmanuel Macron.

Ce qui est sûr c'est que l'administration (pas uniquement pénitentiaire) éprouve de nombreuses difficultés à répondre correctement à ces questions de radicalisation (et du coup encore plus de déradicalisation). Nous ne nous posons pas les bonnes questions et nous nous contentons de faire toujours plus de répressif en oubliant complètement le volet de la réintégration.

Aujourd'hui, nous nous inquiétons de la sortie prochaine de nombreux détenus « radicalisés » dangereux mais il faut se rendre compte que l'Etat récolte ce qu'il a semé. Nous avons adopté des logiques toujours plus coercitives qui ont renforcé les convictions des détenus radicalisés et leur opposition aux institutions de manière générale. Nous avons mélangé dans des unités dédiés des individus aux réalités différentes dans le but d'éviter la contagion des idées auprès des autres détenus mais du coup on a fait se fréquenter un petit détenu de droit commun qui a écopé d'une fiche pour radicalisation et des poids lourds de la mouvance djihadiste. Doit-on vraiment s'étonner que ce dernier sortira de prison encore plus fanatisé qu'il n'y est rentré ?

N'a-t-on pas un problème de compréhension de base sur les motifs de la radicalisation en prison ? Quels sont-ils ?

Fahrad Khosrokhavar : Il y a plusieurs réalités derrière la radicalisation, plusieurs degrés de radicalisation. J'en distingue quatre. D'abord les « durs » ceux qui ne changeront pas d'opinion et qui essayent de vous tromper pour faire croire à une déradicalisation. Ils utilisent tous les stratagèmes pour tromper la vigilance des autorités.

Ensuite il y a ceux qui sont dans le doute. Il y en a beaucoup. C'est l'exemple de celui qui est parti en Syrie, qui a été confronté aux réalités sur place et qui, de retour, a le sentiment que la solution qui consiste à prendre les armes et de tuer de manière indiscriminée n'est peut-être pas bonne. Eux ne sont pas irrécupérables à condition qu'on les mette dans des situations et des conditions où ils peuvent porter un regard critique sur leur passé. Il ne suffit pas de les séparer des autres pour qu'ils changent d'avis. D'autant plus que si on les met avec les endurcis le problème risque plutôt de s'aggraver.

Troisième cas : les vrais repentis. Ils ne sont pas nombreux mais ils existent. Après avoir dénoncé publiquement l'islamisme radical, ils ne peuvent de toute façon pas revenir en arrière. Il faut les utiliser à notre avantage pour lutter contre ce phénomène de radicalisation.

Enfin il y a les cas psychopathologiques. Ceux qui ont d'une certaine manière « pété les plombs » et peuvent être violents. Il est important de distinguer ces catégories, même si ce n'est évidemment pas simple.

Ensuite il faut voir le contexte. Nous avons aujourd'hui une situation dans les prisons qui est lamentable. A la surpopulation carcérale se mélange le peu de moyens donné aux prisons. En tant que détenu en France vous êtes confronté à des situations qui poussent à la sécession et à la révolte. Dans ce contexte l'islamisme radical et la radicalisation permet de se venger de la société et d'inverser la situation. « Vous m'avez condamné mais c'est maintenant moi qui vous juge et vous condamne ». La radicalisation a cela de magique qu'elle opère une inversion des rôles entre celui qui a été condamné et la société. Ce n'est pas une situation propre à la France mais une réalité commune un peu partout en Europe.

Nicolas Quénel : Heureusement des progrès ont été faits dans la compréhension du phénomène. Les chercheurs travaillent depuis des années sur ces questions mais on a l'impression que le message a du mal à passer auprès des politiques.

Nous avons toujours tendance à considérer les détenus « radicalisés » comme une seule et même catégorie de détenus alors qu'il y a autant de radicalisations que de détenus radicalisés. L'erreur est de s'économiser la réflexion sur la complexité du phénomène. Fahrad Khosrokhavar dans son livre « Prisons de France » explique cette idée d'inversion des rôles que permet la radicalisation islamiste. Un détenu de droit commun qui se radicalise devient magiquement un « juste » dans une société qui l'a condamné et qui est par nature « injuste » à ses yeux.