Radicalisation des contestations : les entreprises de plus en plus concernées en interne

Atlantico : On le sait peu, mais la contestation des entreprises et des grands projets d’aménagement a été formalisée dès 2013 par les altermondialistes dans la Charte de Tunis, lors du Forum Social Mondial Cette charte liste très précisément les « grands projets imposés inutiles » (GPII). Quels ont-ils ?

Eddy Fougier : Il s’agit de tous les projets à combattre et qui sont à l’origine des mouvements de contestation qui essaiment sur l’ensemble du territoire. Les projets d’infrastructures (transport de personnes ou de marchandises, production d’énergie) ou d’équipements (tourisme, urbanisme, militaire) » qui, d’après les auteurs de la Charte, « constituent pour les territoires concernés un désastre écologique, socio-économique et humain : destruction de zones naturelles, de terres agricoles et du patrimoine bâti, nuisances et dégradation de l’environnement avec des impacts négatifs importants pour les habitants ».

Toutefois, la contestation radicale à laquelle les entreprises doivent désormais faire face ne se réduit pas au seul risque d’avoir une ZAD sur l’un de leurs sites. Ainsi, si l’on reprend l’actualité récente, on peut voir à quel point les actions « directes » visant les entreprises ont eu tendance à se multiplier. En marge des manifestations contre la loi Travail, de nombreuses actions de vandalisme ont été perpétrées par des militants radicaux contre des succursales de banques, des concessionnaires automobiles ou des boutiques de luxe, des fast food, des agences d’intérim ou des enseignes d’entreprises multinationales. En avril 2016, par exemple, une concession Jaguar et Rover a été ainsi saccagée à Paris. Enfin, plusieurs supermarchés ont été pillés.

Quelle est l’étendue de ces risques ?

Les risques selon de nature et de portée différentes, allant de la dégradation de sites industriels et commerciaux, au risque de réputation et d’image, ou encore au risque de faire échouer un projet et de stopper des innovations, comme ce fût le cas avec les OGM en France. Ces risques représentent des coûts parfois colossaux pour les grandes entreprises mais surtout pour leurs sous-traitants et les PME locales qui, elles, ne seront pas indemnisées comme l’a été Vinci à Notre-Dame-des-Landes. Les assureurs deviennent d’ailleurs très réticents sur ce type de projets.

Enfin, les risques portent sur les biens, mais aussi sur les personnes, parfois victimes de harcèlement. Des employés de l’entreprise ciblée ou d’entreprises sous-traitantes ou encore d’autres parties prenantes d’un projet comme les élus locaux peuvent en subir les conséquences.

Comment les entreprises peuvent-elles anticiper ces contestations ?

Si la contestation n’est pas toujours radicale, les conséquences peuvent l’être si l’entreprise ne veille pas à s’assurer de l’acceptabilité sociale de son projet par le bais de consultations des parties prenantes locales (population, ONG, agriculteurs, etc). A Bure des groupes aussi puissants qu’Areva et EDF sont enlisés dans l’affrontement avec des groupes radicaux qui bloquent le projet d’enfouissement des déchets nucléaires depuis plusieurs années… La contestation est un risque majeur, mais l’absence de stratégie et de réponse des entreprises concernées l’est tout autant.