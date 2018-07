Les racines inquiétantes du coup de frais sur la croissance

Bien sûr, ce frais n’est pas celui du climat ! C’est plutôt celui de l’économie française, avec le ralentissement de croissance qui semble s’installer, après l’embellie de fin 2017. 2017, ce fut en effet 2,3% de croissance, avec 0,7% aux troisième et quatrième trimestres 2017. 2018, c’est 0,2% de croissance, aux premier et maintenant au deuxième trimestre. C’est donc une nette rupture de rythme, liée à la consommation des ménages et au commerce extérieur, tous deux en panne. Pour 2018 désormais, ce n’est plus la peine de rêver à 1,8% (Matignon et Bercy), mais à 1,7% au mieux – prévision de l’Insee (en attendant 1,7% en 2019, puis 1,6% en 2020 toujours selon l’Insee).

Disons entre 1,5 et 1,6%, pour la France cette année. Techniquement, « l’acquis de croissance » calculé par l’Insee, autrement dit si la croissance s’arrête, est de 1,3%. Ce sera donc mieux !

Inutile de trop parler politique pour expliquer ce ralentissement, cela viendra par la suite. La baisse de la consommation de 0,1% au deuxième trimestre suffit, pour l’essentiel. Avec la hausse de la CSG pour les retraités en début d’année, qui avait abaissé le revenu et pesé sur le moral, vient en effet la baisse de l’alimentaire : les dépenses en biens alimentaires baissent de −1,3 % au deuxième trimestre, après −0,3 % au premier. S’ajoute la hausse du prix de l’essence. Bien sûr, les grèves de la SNCF ont pesé, avec un net repli des dépenses de transport (−3,2 % après +1,0 %), principalement dans le ferroviaire bien sûr. A leur tour, ces interrogations et ces blocages dans les transports ont pesé sur l’investissement en logement qui baisse de 0,1% après +0.2% en d’année, même si les taux d’intérêt ont continué de décliner. On peut donc dire que l’effet CSG des retraites continue surtout de jouer, plus le ralentissement environnant, plus la géopolitique, plus les tensions internes – dans cet ordre.

Le problème préoccupant concerne le commerce extérieur. Les importations augmentent nettement en effet au deuxième trimestre 2018 (+1,7 %), après −0,3 % au premier trimestre. Les exportations rebondissent également, mais dans une moindre mesure (+0,6 % après −0,4 %). Au total, les échanges extérieurs contribuent négativement à la croissance : −0,3 point, après une contribution nulle au trimestre précédent. La seule bonne nouvelle est l’accélération de l’investissement des entreprises : +1,1 % après +0,1 %. Cette accélération est principalement liée au rebond de l’investissement en biens manufacturés (+1,2 % après −1,1 %).

La suite de l’année n’est évidemment pas écrite. L’emploi n’est pas bien orienté, avec une hausse de 0,2% du taux de chômage au sens du BIT au premier trimestre et de 0,2% pour Pôle emploi au deuxième, soit un peu moins de 5 000 personnes, à 3,441 millions. Le moral n’est pas nécessairement bien orienté non plus, avec les « affaires » et les grèves. Mais les enquêtes auprès des entreprises continuent à mettre l’accent sur la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, en particulier pour les PME à l’export.