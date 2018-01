"Rachid Badouri: Rechargé" : Le temps passe trop vite, on aimerait rester encore...

Décryptage

Atlanti Culture "La majestueuse histoire du nom des arbres" : pour mieux comprendre l'enracinement des arbres dans notre histoire On sait un peu mieux depuis quelques temps à quel point les arbres sont des êtres vivants, capables de communication. Grâce au tandem Henriette Walter-Pierre Avenas, vous allez découvrir à quel point ils sont ancrés dans nos cultures et notre histoire.

Radio Atlantico Servir le Roi à la vie, à la mort : ce qui se passait dans la tête des grands maréchaux du siècle des Lumières En partenariat avec Atlantico, Storiavoce vous propose de découvrir non pas un rite funéraire de la France du XVIIIe siècle, où être Maréchal constitue la dignité la plus importante de la hiérarchie militaire. Auteur de "Servir le roi: vie et mort des maréchaux au XVIIIe siècle", Simon Surreaux répond aux questions de Christophe Dickès.

Nouvelles ZAD NDDL : un exemple à suivre pour Fessenheim et les éoliennes de mer en baie de Saint-Brieuc Si la population des régions concernées par Notre-Dame-Des-Landes avait été unanimement enthousiaste pour la construction de l'aéroport, celle-ci aurait eu lieu et on n’aurait pas attendu plus de quarante ans pour fermer le projet. Une leçon à méditer.

Bonnes feuilles Comment l'élection présidentielle 2017 a acté l'échec du "gaucho-lepénisme" L'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé notre système partisan, sans pour autant faire disparaître les frustrations qui l'avaient ébranlé. Mais les sombres prévisions sur l'avenir de la Ve République ont été démenties. Extrait de "Emmanuel Macron : une révolution bien tempérée" de Philippe Raynaud, aux éditions Desclée de Brouwer (1/2).

Bonnes feuilles Parents ? Enseignants ? Politiques ? Internet ? Mais qui est responsable de l'inquiétante montée de l’illettrisme dans les écoles françaises ? Toute une génération ne cesse de répéter « J’ai le droit », exprimant de manière péremptoire un « droit de s’élever contre » : l’école, l’autorité parentale, les règles communes et même la loi en général. Plus que jamais cette revendication symbolise un individualisme irresponsable et témoigne d’une faillite collective accablant. Extrait de "Génération 'J’ai le droit'" de Barbara Lefebvre, aux éditions Albin Michel (1/2).

Bonnes feuilles La séparation de l'Eglise et de l'Etat ne peut être comprise comme un principe universel - sinon comme principe chrétien Il y a trente ans, quand on voulait être prix au sérieux, on parlait politique; évoquer la religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rir. Aujourd'hui, la situation s'est inversée: la religion fascine, inquiète, et la peur s'installe à l'égard de certaines de ses formes, voire de la violence que, suppose-t-on, elles fomentent. Extrait du livre "Sur la religion" de Rémi Brague, publié chez Flammarion (1/2).

Pas encore libéré, délivré La justice européenne infirme une nouvelle fois l’argumentation juridique des "libérés" de la sécurité sociale Les libérés de la sécurité sociale (les travailleurs indépendants qui décident de ne plus payer leurs cotisations à l’ex-RSI) se nourrissent d’une légende urbaine selon laquelle la France violerait le droit européen en imposant le monopole de la sécurité sociale.

SOS Saigas Le mystère de la mort soudaine et massive des antilopes Dans les plaines kazakhes, une enquête scientifique de vaste ampleur a mis trois ans pour identifier ce qui avait provoqué la mort de 150 000 antilopes saiga : une forte humidité due au changement climatique couplée à une bactérie inoffensive en temps normal. Et ce n'est pas un cas isolé...