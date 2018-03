Quotas de femmes dans le cinéma : et la ministre de la Culture en profita pour imaginer de nouvelles subventions du CNC dans un univers déjà perverti par le mille-feuilles des aides

Michel Ruimy : Revenons quelques instants sur les faits. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, daté du 1ermars, un collectif de professionnels du cinéma dénoncent une discrimination toujours présente dans le monde du cinéma français et s’engagent pour l’établissement de quotas de femmes pour parvenir à la parité.Citant les cas de la Suède, de l’Irlande, de l’Espagne et du Canada et mettant en avant le fait que le Conseil de l’Europe a recommandé, en septembre dernier, aux Etats membres de l’Union européenne de prendre des mesures pour favoriser l’égalité dans ce domaine, les signatairesinvitent la France à revoir sa législation.

Cette initiative s’inscrit dans la tonalité du discours prononcé par la ministre de la Culture, il y a 3 semaines, lors du comité ministériel pour l’égalité entre les hommes et les femmes et dans lequel elle prenait l’engagement de rendre, d’ici 4 ans, le monde de la culture, où les postes et les moyens de production sont très inégalement répartis,plus égalitaire. Cette position a été encore réaffirmée, il y a quelques jours, lorsque la ministre de la Culture s’est dite favorableà l’établissement de quotas évoquant que le CNC attribuait des aides en fonction de critères et que « les quotas peuvent tout à fait rentrer, eux aussi, dans une réflexion et dans des critères ».

Une discrimination positive est-elle nécessaire pour améliorer la place des femmes dans le cinéma ? Il est certain que l’application de quotas dans d’autres domaines que le cinéma, et je pense à l’accès à des établissements d’études supérieures, a permis à des étudiants défavorisés d’accéder plus facilement à des études.

Ce qui me gêne dans la démarche de Françoise Nyssen est de laisser croire qu’en allouant aux femmes plus d’argent, il y aurait plus de réalisatrices. On se reporte tout le temps sur lui. Mais la réalité est que lorsque vous avez les qualités pour réaliser un « bon » film, l’argent n’est jamais une excuse.L’argent est un facilitateur de choses mais aucunement décisif. Il permet d’obtenir non pas de l’équipement, les services de techniciens ayant une expertise…mais de gagner du temps.Si vous manquez de capitaux, vous prendrez plus de temps à convaincre les personnes de venir sur votre tournage, vous passerez plus de temps à attendre le bon moment pour tourner dans un lieu car vous avez obtenu le créneau où le lieu est fermé ou un horaire qui ne représente pas une perte pour le gérant de l’établissement.Si vous avez de l’argent, vous accéderez à tout, plus vite. Pour autant, vos problèmes ne s’envoleront pas. L’argent ne résout pas tout. Il est un moyen parmi d’autre. Il n’est pas LA solution.