A quoi sert d’aller à Colombey si c’est pour trahir de Gaulle le lendemain?

Londres,

Le 7 octobre 2018

Mon cher ami,

Cette rumeur insistante sur l’intention de la France de partager son siège au Conseil de sécurité avec l’Allemagne

Votre président est sidérant. Il s’apprête à faire, si j’en crois la rumeur, ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé. On parle de plus en plus, dans les couloirs bruxellois et dans les enceintes diplomatiques de la disposition de la France à partager son siège au Conseil de sécurité avec l’Allemagne. J’avoue avoir du mal à comprendre pourquoi Emmanuel Macron est allé se recueillir à Colombey-les-deux-Eglises dans ce cas. Ou bien a-t-il à ce point conscience de l’énormité de ce qu’il s’apprête à commettre qu’il vienne chercher les faveurs d’un dieu dont il redoute le courroux?

Rien n’oblige Emmanuel Macron à décider d’un tel abandon.

Que dis-je? Tout se conjugue pour l’en détourner:

- Depuis qu’il est arrivé au pouvoir, le président français n’a cessé de réclamer à l’Allemagne une réforme de la zone euro. Angela Merkel, dont le pouvoir s’amenuise, n’a cessé de faire la sourde oreille. Et même, alors qu’elle s’apprêtait à ne quasiment rien concéder au président en le recevant à Meseberg, le 19 juin, concernant la zone euro, la Chancelière avait lancé, dès le 6 juin, l’idée d’une « européanisation » du siège de la France au Conseil de sécurité. « Ce qui est à moi est à moi! Ce qui est à toi est négociable ». Je ne peux m’empêcher de soupçonner que, non seulement, Emmanuel Macron, à Meseberg, a accepté de ne rien obtenir sur la zone euro à quelques jours du sommet européen de juin mais qu’en plus il a accepté, secrètement, l’abandon du siège français au conseil de sécurité. Evidemment, ce n’est pas le genre de choses que l’on écrit dans les communiqués.

- Même dans le cas où l’Allemagne accepterait la donnant-donnant, j’avoue qu’il est difficile de croie que l’Union Européenne ait l’intention d’être une puissance à partir du moment où elle ne réclame pas un siège en plus de celui de la France et de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité. Emmanuel Macron est-il disposé à affaiblir la France sans pour autant renforcer l’Europe?

- Mais surtout, revenons à la réalité. Est-il besoin de mentionner le point le plus important ? La France est une puissance militaire nucléaire. L’Allemagne ne l’est pas. La dissuasion ne se partage pas. Ou bien Emmanuel Macron s’apprête-t-il à partager avec Angela Merkel le code nucléaire?

Tout cela est bien sidérant. Et le contraire de la diplomatie. Souvenons-nous, il y a quinze ans: la France, pour s’opposer à la guerre en Irak, avait ressorti de sa boîte à outils le veto au Conseil de sécurité. Oh! il était un peu rouillé! Mais Jacques Chirac l’avait fourbi avant de rappeler avec panache que la souveraineté des nations a un sens. Dominique de Villepin avait prononcé dans l’enceinte du Conseil de sécurité un discours dont le monde se souvient. Il se trouve que l’Allemagne était alignée sur cette position: mais le chancelier s’appelait Schröder, tandis qu’Angela Merkel, à l’époque, s’était rendue à Washington pour dire qu’en tant que chef de l’opposition elle désapprouvait la position de son gouvernement. Si, demain, la France voulait, après avoir abandonné son droit de veto, défendre une position différente de l’Allemagne dans une grande crise internationale, elle ne le pourrait plus.

Emmanuel Macron semble être allé à Colombey non pas pour se ressourcer mais pour vérifier que le Général était bien mort. C’est d’autant plus absurde au moment où toutes les puissances ambitieuses dans le monde réaffirment l’importance de la souveraineté. Et donnent raison au chef de la France Libre et sauveur de la République.

Le successeur du Général de Gaulle n’est pas français, il est....russe!

Evidemment, je ne vous consolerai pas, mon cher ami, en vous disant qu’il reste bien au moins, en diplomatie, un disciple du Général de Gaulle sur cette planète, et c’est le président russe. Pourtant, prenons le temps d’observer sa politique, dans la durée, car elle nous emmène, loin des gribouilleries de l’UE, vers une perception réaliste des enjeux du monde.

Le 19è sommet bilatéral annuel russo-indien s’est terminé vendredi. Prenez le temps de lire le communiqué sur mea.gov.in . Il nous indique en un peu moins de 70 paragraphes que la Russie mène une diplomatie complexe, digne du meilleur du concert européen des nations, au XVIIIè ou au XIXè siècle. N’en déplaise à tous les bien-pensants libéraux, on enseignera un jour la diplomatie de Vladimir Poutine dans les écoles de diplomatie, comme on enseigne celle de Bismarck ou de Richelieu. Imperturbablement, année après année, le président russe met la Russie au coeur du jeu diplomatique mondial. Et quel chemin parcouru, en deux décennies! Alors que vos présidents successifs depuis quarante ans abandonnent progressivement la méthode diplomatique gaullienne, le président russe, lui, la pratique avec assiduité.

Lorsque le World Trade Center a été détruit et le Pentagone visé par le terrorisme islamiste, Vladimir Poutine n’avait pas d’autre choix que de se mettre du côté des Etats-Unis; d’abord parce que la Russie était - et reste aujourd’hui - une cible de l’islamisme au même titre que les Etats-Unis, l’Europe ou la Chine; ensuite parce que la puissance russe était, à l’époque, encore trop faible pour s’opposer à l’implantation militaire des Etats-Unis en Asie Centrale.