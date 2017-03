A quoi ressemblerait un couple franco-allemand reformaté sous la houlette Macron-Merkel ?

Atlantico : Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Berlin, rendant visite à la Chancelière Angela Merkel, au Président Frank-Walter Steinmeier, et le philosophe Jürgen Habermas. Le candidat du mouvement "En Marche" a été acclamé en Allemagne: c'est le favori des Allemands. A quoi ressemblerait le couple franco-allemand ?

Pierre Briançon : Cela dépend de peu de choses. D’abord est-ce que les Allemands vont prendre Macron au sérieux tout de suite ou est-ce qu’ils vont attendre de juger sur ses actes plutôt que sur ses intentions ? Et quel sera le gouvernement en Allemagne à la fin de l’année ? La démarche est la suivante: avant de rêver à plein de choses franco-allemandes, à des réformes européennes (comme Sarkozy et Hollande ont pu le faire), il faut que la France apparaisse enfin sur le plan international comme crédible sur plan économique.

Edouard Husson: Nous autres Français nous faisons bien des illusions. Le couple franco-allemand n'existe plus, depuis vingt-cinq ans. Il a disparu avec Mitterrand et Kohl. Ils l'ont d'ailleurs eux-mêmes détruit. Les années 1989-1995 ont été des années terribles, celles de la perte de confiance progressive entre les responsables des deux pays, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour cacher la réalité - et peut-être se la dissimuler, en partie à eux-mêmes. C'est Mitterrand qui a porté le premier coup, en manquant l'occasion historique de fêter la chute de la RDA et la perspective de la réunification de l'Allemagne. Il a d'abord essayé d'empêcher cette dernière avec l'aide de Gorbatchev. Puis, devant la puissance de l'opinion allemande en faveur de la politique menée par Helmut Kohl, Mitterrand a fait machine arrière, il a essayé de ruser: ce serait la réunification contre le deutsche mark: c'est l'origine de l'euro. Kohl a accepté le marché mais il a obtenu en échange l'abandon par la France de l'unité yougoslave.

J'ai conscience de raconter une autre histoire que le conte de fées qu'on nous sert habituellement. Mais il n'y aura pas de redémarrage de la coopération franco-allemande au sens où le Général de Gaulle l'entendait et l'a voulue sans une profonde honnêteté historique. Après Mitterrand et Kohl, il y a eu de brefs moments d'entente constructive, deux pour être plus exact: le refus, par Gerhard Schröder et Jacques Chirac, de la guerre en Irak. On a pu croire un temps que l'esprit pacifique et paneuropéen de Willy Brandt soufflait à nouveau sur l'Europe, Moscou étant en phase avec Paris et Berlin.

Et puis il y a eu la phase que l'on a appelé "Merkozy", lorsque les deux pays ont tenté de stabiliser ensemble la situation créée en Europe par la crise de 2008. Mais c'était purement défensif. Et cela s'est fait au détriment de l'Europe du Sud.

Un partenariat renouvelé franco-allemand pour relancer l'Europe demande une mise en cause radicale des dernières années. Il s'agit que la France présente sans biaiser ses intérêts; et que l'Allemagne accepte de jouer collectif. Le prochain président ne pourra plus accepter des décisions unilatérales de l'Allemagne comme la sortie du nucléaire ou une politique d'accueil des réfugiés menée de manière totalement unilatérale par la chancelière, depuis la décision de les accueillir massivement jusqu'à un accord sans transparence avec le président turc.

François Fillon ou Emmanuel Macron sont-ils prêts à taper du poing sur la table?

En quoi le couple franco-allemand changerait-il la construction européenne ?

Pierre Briançon : Pour sortir l’Europe actuelle de ses problèmes il faut renforcer la zone Euro ; pour renforcer la zone Euro, cela ne peut pas se faire sans une forte entente entre la France et l’Allemagne ; et pour renforcer ces relations, il faut que la France apparaisse comme sérieuse du point de vue économique et du point de vue des réformes à entreprendre, vis-vis de l’Allemagne dans le gouvernement de la zone Euro, avec un budget commun, et des transferts budgétaires possibles, et que cela ne sera pas compromis par la légèreté française. […] Ce qu’il manque à la zone Euro pour la parachever, et ce qui lui manque depuis le début, c’est la dimension politique, de gouvernement économique commun. Donc toute la démarche Macron s’explique par ça.

Edouard Husson: La construction européenne au sens où on l'a entendue pendant une soixantaine d'années est terminée. Les goiuvernements français, par faiblesse, et les gouvernements allemands, par manque de leadership et de vision de long terme, ont cassé le moteur. Regardez le désastre: la Russie transformée en puissance hostile; l'Europe du Centre et de l'Est désormais soudainement germanophobe; l'Europe du Sud asphyxiée monétairement et financièrement; la Grande-Bretagne sortie de l'Union. François Fillon ou Emmanuel Macron ont toutes les raisons d'invoquer un droit d'inventaire. Je peux imaginer que la France et l'Allemagne jouent à nouveau un rôle, ensemble, pour le bien de l'Europe. Mais alors il faut cesser de parler du "couple" ou même du "moteur" franco-allemand; il s'agit de se demander dans quelle mesure la France et l'Allemagne peuvent affronter ensemble les défis qui se posent à l'Europe. Nos deux pays sont-ils capables, ensemble, de se réconcilier avec la Russie puis, avec elle, de peser pour constituer un contrepoids à la puissance chinoise en Eurasie? Non pas pour affronter la Chine mais pour construire sur un pied d'égalité une Eurasie pacifique et ouverte? Sommes-nous capables, ensemble, de réaménager l'euro, en passant d'une monnaie unique à une monnaie commune, de manière à permettre à l'Europe du Sud de renouer avec la croissance; et à toute l'Europe de peser dans la reconstruction d'une relation transméditérranéenne? Sommes-nous capables, ensemble, de réussir le Brexit, dans l'intérêt de toutes les parties? Vous voyez que, dans toutes les directions géographiques explorées, l'enjeu, pour la France et l'Allemagne, est de trouver une tierce puissance avec et grâce à laquelle construire une politique qui dépasse les frontières de l'Europe, qui fasse jouer à l'Europe un rôle de stabilisateur dans un monde multipolaire.

Si on regarde l’histoire (Kohl-Mitterrand, Adenauer-De Gaulle, Schmidt–Giscard d’Estaing), quelle est l’importance du couple franco-allemand, et quelle serait l’importance d’un couple Macron-Merkel / Macron-Juncker ?

Pierre Briançon : Il y a le facteur politique de construction de la zone Euro. A partir de Chirac, cela roule sur des rails grâce au marché unique, c’est là où le projet doit être concrétisé par des actes politiques ; on s’est aperçu que politiquement cela pouvait accrocher.

Il y a aussi l’aspect de la crise économique mondiale qui se répercute sur la zone Euro et qui met en relief le fait que la zone Euro est effectivement incomplète. A ce moment-là, on s’aperçoit que les deux pays, sans qui rien ne peut se faire au niveau européen, aboutissent à des situations économiques très divergentes : dans les années 90, l’Allemagne allait mal, et la France semblait aller mieux ; l’Allemagne fait des réformes, tandis que sous Chirac il ne se passe rien en France. On arrive en 2007 lorsque la crise éclate, les problèmes de la zone Euro ont été masqués par le fait que les taux d’intérêts étaient les mêmes pour tout le monde, les pays qui géraient mal leur économie n’étaient pas pénalisés par les marchés financiers. On se rend compte qu’il faut resynchroniser la France et l’Allemagne.