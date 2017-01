De quoi le fillonisme est-il le nom ?

Alors que de premières interrogations se font jour sur la ligne que va suivre François Fillon durant la présidentielle et que ses soutiens récents l’enjoignent d’édulcorer son programme quand ses proches et lui-même semblent vouloir tenir sur le cap qui a été tracé durant les primaires, il n’est pas inutile de tenter d’esquisser une définition de ce qu’est le fillonisme et d’identifier à quel(s )héritage(s) politique(s) il renvoie. Marcel Gauchet, interviewé dans Le Monde déclarait « En François Fillon, la droite française retrouve le sillon gaulliste, dans une version actualisée, avec son mélange de modernisme et d’ancrage traditionnel. [ ] Le gaullisme n’est pas une doctrine mais une inspiration. On pourrait la définir : un pragmatisme au service du patriotisme, dans sa double dimension de priorité de l’intérêt national et d’autorité de l’Etat qui en est l’instrument. [ ] On prend l’économie telle qu’elle est. Mais ce qui est frappant dans le discours de Fillon, c’est la subordination de la technique économique à un dessein politique.

C’est le « redressement » du pays qui commande de s’en remettre aux recettes libérales »¹.

François Fillon assume de fait son programme de rupture libérale en le légitimant par le fait qu’en tant que gaulliste et séguiniste, il est attaché plus que tout à la souveraineté de notre pays mais que pour en assurer l’indépendance il faut en passer par cette politique de réformes indispensables. Le député de Paris a ainsi su mêler l’héritage gaulliste et la revendication de davantage de liberté, portée par une autre sensibilité historique de la droite française. Il déclarait notamment dans son discours de Sablé-sur-Sarthe du 28 août 2016 : « Je suis allé à la rencontre des agriculteurs, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des artisans, des commerçants, des policiers et des gendarmes, des maires, des entrepreneurs et des enseignants. Tous m’ont dit à leur manière la même chose : Que l’Etat arrête de nous emmerder ! Laissez-nous travailler ! Faites-nous confiance ! Libérez-nous des normes inutiles, des charges exorbitantes, des impôts confiscatoires, des réglementations absurdes ! ». On retrouve également cette ode à la liberté et à la valorisation de l’initiative individuelle dans la définition qu’Henri de Castries donne du succès de son ami : « Ma compréhension des deux tours de la primaire, c’est la mobilisation de tous ceux à qui on a voulu pendant des années donner mauvaise conscience, à qui on a voulu faire croire qu’ils étaient coupables. Ceux-là ont en eu marre. Marre qu’on leur fasse la morale, marre qu’on les prive de leur liberté d’agir »². Mais l’ancien patron d’Axa ajoute une dimension complémentaire, et selon nous déterminante dans le succès de François Fillon : la volonté partagée par une grande majorité du peuple de droite de rompre avec le politiquement correct et avec une forme de repentance et le souhait de pouvoir revendiquer fièrement ses valeurs mais aussi son histoire.