QuiATuéFrançoisFillon: les haines de la droite et les failles du candidat en pleine lumière, les zones d'ombre demeurent

"Qui a tué François Fillon"? et "L'homme qui ne pouvait pas être président", deux documentaires reconstituent le feuilleton de l'affaire Fillon qui s'est terminé par le crash de la droite française à la présidentielle de 2017 et tentent de percer la part de mystère persistant autour du déclenchement de "l'affaire" qui a mené la droite dans le mur à la présidentielle de 2017. "Qui a tué François Fillon?", de Camille Langlade et Pauline Revenaz, a été diffusé lundi soir sur BFM. "L'homme qui ne pouvait pas être président", de Bruce Toussaint, est programmé sur France5 le 4 février prochain.

Dans les deux documentaires on retrouve pratiquement les mêmes interlocuteurs, observateurs à l'instar du sondeur-politologue Brice Teinturier ou des journalistes : Laureline Dupont du Point et Bruno Jeudy, de Match et BFM, des acteurs de la campagne de Fillon: Patrick Stefanini, son directeur campagne Thierry Solère son porte-parole, tous deux démissionnaires au moment de la mise en examen du candidat, Gérard Longuet, Bernard Accoyer, Hervé Novelli, François Baroin, Valérie Pécresse, les juppéistes Jean-Pierre Raffarin, Benoit Apparu, Gilles Boyer, le sarkozyste Brice Hortefeux, les anti-fillonistes Jean-François Copé et Rachida Dati, les vieux amis déçus Jean de Boishue et Roselyne Bachelot. Ils racontent leur vision des évènements du début 2017, tentent de décrypter la personnalité complexe du candidat ("qui n'est jamais si bien que seul avec lui même " d'après Jean de Boishue), son rapport à l'argent : goûts de luxe pour les uns, peur de manquer pour les autres .Ils expliquent, voire révèlent quelques épisodes inédits de cette campagne prétendument imperdable. Quelques scènes viennent rappeler au téléspectateur que la droite n'a jamais vraiment digéré la victoire de François Fillon à la primaire. Au chapitre des anecdotes savoureuses mais lourdes de conséquences pour la suite de l'histoire, cette ultime tentative d'Alain Juppé de joindre Nicolas Sarkozy au moment où ce dernier assistait à un match de foot et avait coupé son téléphone, ou encore l'odyssée de Benoit Apparu et Gilles Boyer partis dans la nuit en voiture à Bordeaux pour tenter de convaincre leur patron de se poser en recours au moment où la campagne prenait l'eau de toutes parts. . Démarche qui s'est avérée vaine, comme on sait puisque l'ancien premier Ministre a définitivement exclu cette hypothèse le lundi 6 mars, après la manifestation du Trocadéro.

Présents également des journalistes du Canard Enchainé à l'origine du Penelopegate avec la révélation de l'existence des emplois présumés fictifs de l'épouse de l'ancien Premier Ministre. Les a-t-on aidé en leur donnant un bon tuyau? Ils jurent que non et se défendent de l'existence d'un complot et affirment que c'est en cherchant ils ont trouvé. En appui, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les auteurs de "Un président ne devrait pas dire ça", le livre qui a "tué" François Hollande à l'automne 2016. Dans ces documentaires, personne ne questionne sur la célérité du parquet national Financier qui a ouvert une information judiciaire dès la publication des premières révélations du Canard Enchainé. Ce flou permet à certains de continuer à crier au complot.