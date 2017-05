Ce qui se passe vraiment quand on s'ennuie

Christian Bourion : Le cerveau est une machine à connexion qui possède des milliards de possibilités. Mais ces connexions sont temporaires et, pour se maintenir, il faut qu’elles soient utilisées. Pour rester en état, la cerveau a besoin de « grain à moudre », de « dossiers » à traiter : chaque nouveau dossier inconnu est certes stressant, et il n’est pas rare que l’individu se plaigne, voie se révolte, exige qu’on le forme, etc. Mais le seul apprentissage qui vaille c’est d’apprendre à apprendre : on apprend alors par soi-même (on établit de nouvelle connexion, de nouvelles représentations s’établissent) et on s’enrichit ; « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » (sauf s’il ne se passe rien). C’est pour cette raison que, quand je dirigeais une grande école de commerce, j’emmenai mes élèves chaque année dans le désert ou je leur faisais descendre la Durance en raft. Expériences banales pour les sportifs, elles s’avéraient incroyablement enrichissante pour des élèves de grandes école que leurs cursus avaient collés à leur ordi pendant 5 ans. Le rôle formateur de la multiplication de traitement de dossier qui sort l’individu de ces habitudes, est bien connu dans toutes les professions de haut niveau où, quand on veut punir quelqu’un, on le met au placard ; plus un coup de téléphone, plus un courriel, plus une lettre. Il arrive que la personne se suicide.

L’ennui déclenche quatre comportements plus ou moins successifs. Dans le premier cas, la personne attends et ne fait rien, elle peut par exemple, se balader dans les couloirs, aller causer, prendre des cafés, etc. Ensuite, la personne cherche à s’occuper, elle peut, par exemple, « voler » le travail des autres. S’inventer un nouveau travail, lire au travail ou faire du tricot. Il peut arriver que la personne passe en bore-out aie fait une dépression. Enfin, si la personne sort de la dépression « par le haut », elle a appris à « ne rien faire » et se trouve maintenant très heureuse et bien adapté à un poste sans activité.

Dominique Desjeux : L'un des moteurs de l'ennui est le manque de sens que procure certaines activités. Ce manque de sens est lié à ce que les psychologues appellent le manque d'excitation. J’ai retrouvé ceproblème de manque d'excitation qui entraîne l'ennuidans mes enquêtes anthropologiques sur les jeux de société ou les jeux vidéo avec l'addiction. Elle est développée par les joueurs qui ont un besoin élevé d'excitation. L'ennui est le symétrique inversé de l'excitation.Le manque d'excitation conduit à une perte de sens qui poussé à l’extrême peut conduire au suicide, même si bien sûr toutes les personnes qui s’ennuientne se suicident pas. Cette perte de sens peut-être forte au moment de l’adolescence, étapes du cycle de vie entre 15 et 19 ans où les suicides sont plus nombreux. Un article de l'édition internationale du New York Times montre en 2017 que le taux de suicide des adolescents a baissé ces dernières années. Plusieurs explications sont avancées par les chercheurs pour justifier cette observation. L'une d'entre-elles serait l'apparition des téléphones mobiles qui a permis de relever le taux d'excitation des jeunes et donc de diminuer l’ennui.