Qui punit-on aujourd’hui et pourquoi cette réflexion sur la philosophie des peines est (encore une fois) absente du plan prison

Atlantico : Nicole Belloubet, a présenté son projet de réforme pénitentiaire qui prévoit l'application immédiate et réelle de toutes les peines, quitte à proposer des peines hors de prison (les peines dites "alternatives"). Cependant, cette proposition demande de repenser vraiment toute la philosophie et donc la hiérarchie de peines. Le projet est-il suffisamment ambitieux sur ce point, où la vision qui régit la hiérarchie actuelle n'est-elle pas au contraire datée ?

Guillaume Jeanson : Effectivement, cette vision est très datée. Par-delà les formules de communication, on sent bien qu’on en reste encore et toujours à l’idée que la prison serait « l’école du crime » et que le salut se trouverait dans le développement des « alternatives » à la prison et des services de réinsertion.

Toutes choses qui ont échoué avec constance depuis des décennies. La délinquance a continué à progresser et les prisons sont plus que jamais surpeuplées.

On peut bien sûr, et on doit, améliorer les alternatives existantes à la prison (par exemple développer les bracelets électroniques GPS, qui permettent de suivre partout en temps réel le condamné, au lieu du système actuel qui ne fonctionne, le plus souvent, qu’au domicile du condamné) de même que les dispositifs favorisant la réinsertion des détenus, comme par exemple le travail en prison.

Mais ces différents dispositifs ne doivent pas nous faire oublier la nécessaire proportion qu’il doit quand même exister entre la gravité de l’infraction commise et la lourdeur de la peine prononcée.

Des peines trop faibles comparativement aux crimes commis constituent à la fois un affront pour les victimes - car condamner faiblement cela revient implicitement à dire que le crime n’était pas bien grave - et un encouragement à continuer ou à recommencer pour les criminels. Dans certains cas, elles peuvent aussi éveiller un désir de vengeance privée. On l’aura compris, dans de telles circonstances, la justice risque alors de ne plus jouer son rôle de pilier, de garant de l’ordre et de la paix sociale.

La question de l’effectivité et de la proportionnalité des peines demeure donc centrale. La peine, quelle qu’elle soit doit être exécutée promptement et surtout présenter une réalité concrète pour la personne qui est condamnée. A défaut, cette dernière en retirera un sentiment d’impunité, ce qui renforcera d’autant le risque de récidive. Car comme l’écrivait Montesquieu, « qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra quelle vient de l’impunité des crimes, non de la modération des peines. »