Qui des mécanismes de résistance de "l'Etat profond" ou des populismes modernes remportera le bras de fer ?

Atlantico : Participant à la Conservative Political Action Conference le 23 février dernier, Stephen Bannon a livré un rare aperçu de sa vision du monde et des objectifs de Donald Trump. Trois chapitres se détachent : la sécurité intérieure et la souveraineté, le nationalisme économique, et la déconstruction de l'Etat administratif. Si les deux premiers ont déjà beaucoup été commentés, qu'entend le conseiller de Donald Trump par déconstruire l'Etat administratif concrètement ?

Jean-Eric Branaa : L’intervention de Steve Bannon devant le CPAC a, en effet, été particulièrement significative car le conseiller de la Maison-Blanche a révélé les intentions profondes de Donald Trump : la déconstruction de l’Etat administratif tient donc une grande place dans les objectifs principaux et prioritaires, d’après celui qui est le Mikhail Suslov de cette administration (Suslov était le principal idéologue du Politburo soviétique jusqu'à sa mort en 1982). L'Etat administratif est un terme générique pour une bureaucratie permanente.

En réalité, il faut comprendre par là une bureaucratie qui s’est exonérée de ses amarres constitutionnelles et qui s’autorégule, échappant donc à tout contrôle démocratique. Car la plupart des lois du pays sont maintenant créées de façon quasi-automatique, écrites par des chefs de bureau non élus dans les entrailles du gouvernement, d’après Steve Bannon. Autrement dit, en cherchant un peu, il nous a dit qu’on met assez rapidement à jour un magma législatif ou pseudo-législatif, composé de tout ce qui a trait aux impôts, aux règlements et aux pactes commerciaux, un ensemble qui crée de la régulation et entrave la croissance économique. Or, le pire, d’après Bannon, est que tout cela violerait la souveraineté des Etats-Unis, car ce serait le résultat direct de la cession par le Congrès de ses pouvoirs au pouvoir exécutif pendant plusieurs décennies. Il y a donc urgence de rendre ses prérogatives au Congrès et de faire passer toutes ses pseudos-lois par le contrôle et le vote des représentants du peuple, ne laissant à l’administration que le rôle plus limité qu’elle doit avoir : la stricte application des lois votées à Capitol Hill.

A quelles oppositions de la part du "gouvernement profond" Bannon et plus largement l'administration Trump pourraient-ils être confrontés pour "déconstruire" l'Etat administratif, tant au niveau fédéral que local ?

Jean-Eric Branaa : Le viol démocratique serait déjà très ancien et ce serait donc installé dans tous les rouages du pouvoir. En réaction, toujours d’après le puissant conseiller, le nouveau président des Etats-Unis aurait nommé tous les membres du gouvernement avec cet objectif commun : la « déconstruction de l'Etat administratif ». Plusieurs think-tank américains voit dans cet objectif « un chant du rossignol », ce qui est une métaphore anglo-saxonne très courante pour signifier que personne ne peut s'approprier un talent qu'il ne possède pas et que ce sera une œuvre quasi-impossible à réaliser. Ils mettent alors en avant l’exemple de la bataille menée par le président contre la CIA ou le FBI et dont il n’est pas forcément sorti victorieux. Mais, en réalité, là-encore, il s’agit d’un leurre car l’Etat profond se situe à un autre niveau et les batailles à venir seront nombreuses et sur plusieurs fronts, à savoir la FDA, l'OSHA, la FCC, l'EPA et d'innombrables autres agences, qui créent une nébuleuse de régulations nombreuses et denses auxquelles sont effectivement confrontées les entreprises, tout comme le public de façon plus générale.