Quelques vérités inconfortables sur l’Europe assénées par Yánis Varoufákis

Londres,

Le 16 octobre 2017,

Mon cher ami,

Je constate avec amusement le bon accueil qui est fait chez vous à la traduction française du livre de Yanis Varoufakis « Conversations entre adultes ». Varoufakis était le Ministre des Finances du gouvernement Tsipras au moment de la dramatique négociation sur la dette grecque du printemps 2015. Avant d’en venir au fond et de vous dire pourquoi je juge, moi aussi, que c’est un très bon livre, laissez-moi vider mon sac de sarcasmes. Quand je vois « Le Monde » se livrer à un quasi-éloge du livre, je constate une fois de plus que toutes les critiques sont acceptables dans l’univers parisien quand elles viennent d’un homme de gauche.

Varoufakis offre, je vais y revenir, un tableau dévastateur des moeurs de l’Union Européenne; et on le tolère parce qu’il est l’ancien Ministre des Finances de Syriza, porteur d’une vision économique de gauche. Pour ma part je me réjouis qu’il soit écouté. Mais je ne vois pas de renouveau politique possible pour votre pays tant que le débat d’idées sera aussi asymétrique, tant qu’il y aura toujours un préjugé favorable pour un auteur de gauche et un préjugé défavorable pour un auteur de droite. Je ne dis pas qu’à Londres ou à New York nous ne soyons pas menacés du même défaut. Mais il reste que nous sommes trop attachés à la liberté d’expression pour connaître un tel déséquilibre des débats d’idées.

Venons en au fait. Je ne partage pas un certain nombre des options de Varoufakis. En particulier, je m’étonne, après ce qu’il a vécu, qu’il continue à penser qu’une Europe fédérale est possible. Il l’a vécue de l’intérieur, cette Europe fédérale; et bien il pense qu’elle ne marche pas parce qu’elle ne l’est pas assez ou qu’elle ne l’est pas vraiment. Comme si l’on pouvait penser le contrat social indépendamment des sociétés dans lesquelles il s’enracine. Mais ne nous laissons pas arrêter par Varoufakis l’idéologue. Ce serait manquer les deux autres composantes de sa personnalité qui sont particulièrement attachantes.

Tout d’abord, Varoufakis est un extraordinaire portraitiste. Il y a du romancier en lui. Prenez le temps de savourer chaque scène, chaque mise en situation. En quelques lignes, l’auteur campe mieux ses personnages que bien des historiens n’y arriveraient en plusieurs pages. Comme tous les grands auteurs, dramaturges ou romanciers, Varoufakis aime ses personnages; il leur laisse une part de lucidité, telle Christine Lagarde, au début du livre, qui ne peut s’empêcher de dire à l’auteur qu’elle lui donne raison mais qu’on est allé trop loin dans la mise en place d’un système, aussi absurde soit-il , pour pouvoir revenir en arrière. Les protagonistes, Lagarde, Schäuble, Merkel, Sapin, Macron, Tsipras, sont entraînés par des forces qui les dépassent, qu’ils ont eux-même mises en place et qu’ils s’obstinent à renforcer. L’auteur excelle à passer de la violence feutrée des salles de réunions de « l’Eurogroupe » à celle, mortifère, des rues d’Athènes. Pour tous ceux qui n’auraient jamais voulu l’entendre, Varoufakis dépeint la détresse croissante de la société grecque, l’appauvrissement des individus, leurs crises de désespoirs, leurs suicides quelquefois. La scène la plus poignante du livre, peut-être, est le dialogue entre l’auteur et ce journaliste devenu « sans domicile fixe », qui accompagne encore, pour survivre, les visiteurs étrangers chez Varoufakis; à la fin d’un entretien, il s’approche de l’auteur et lui fait promettre que, s’il entre au gouvernement, jamais il ne signera un accord européen auquel il ne croit pas.