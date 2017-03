Quelques réflexions sur les accusations dont fait l’objet François Fillon

Alors que la France a besoin d’une alternance franche, alors que les Primaires de la droite et du centre ont été un succès et désigné un vainqueur incontestable, alors que la Gauche de gouvernement vient de désigner un candidat au programme économique si archaïque que sa mise en œuvre signifierait à l’évidence une rupture définitive avec l’Allemagne et porterait un coup décisif à la construction européenne, voici que le débat politique s’enkyste au niveau du vaudeville. Et François Fillon, de vainqueur de la Primaire, est quasiment relégué au statut de bandit de grand chemin…

Suite à l’affaire Cahuzac, à côté duquel les faits reprochés à Monsieur Fillon feraient presque sourire, nous nous étions penchés sur la question des comportements des hommes et des femmes politiques, et avions proposé un Code éthique de la vie politique et des responsables publics en France.

Soucieux de mener la bataille des idées au centre et à droite, nous avons délibérément choisi de ne soutenir aucun candidat à la Primaire. Pour ces deux raisons, qu’il nous soit permis, en toute liberté, de formuler quelques observations.

Disons-le tout net : les faits et les comportements reprochés à François Fillon relèvent de mœurs politiques que les français, à juste titre, ne peuvent plus supporter. Toutefois, clouer François Fillon au pilori pour ces faits, à un moment où le sort de notre pays et de l’Europe se joue, nous en sommes convaincus, très largement avec la prochaine élection présidentielle, reviendrait à esquiver les questions de fond que pose cette affaire. En voici quelques-unes.

Premièrement les comportements de la classe politique française, dans son ensemble, ne sont pas à la hauteur. C’est bien sûr le cas des partis de gouvernement, gauche et droite, dont les français estiment à juste titre que leurs membres sont trop nombreux à « se servir » plutôt qu’à servir le pays. Mais c’est aussi, ne l’oublions pas, le cas des partis « anti-systèmes », à commencer par le Front National, qui lui aussi mélange allègrement les genres. La France, c’est une évidence, a considérablement à apprendre des démocraties anglo-saxonnes en la matière. Le paradoxe est cruel pour François Fillon qui a refusé malgré les innombrables pressions de renouveler et reconduire les prébendes et privilèges de certains de ses alliés en ne revenant pas sur la loi sur le cumul des mandats, en refusant de céder au chantage d’une ex Garde des Sceaux lors des dernières investitures pour les législatives des Républicains (ce qui lui coûtera peut être cher in fine) et en affirmant depuis le début de sa campagne qu’il allait refondre l’intégralité de notre système politique et démocratique.

Deuxièmement, le rôle des médias. Dire qu’il est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie est un truisme. L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a dit l’essentiel à ce sujet. Pourtant, force est de constater que si les démocraties sont malades, c’est aussi de leurs médias. Au cas d’espèce, en lieu et place d’analyses mesurées sur un sujet qui en exige tant, une trop grande partie de la presse se déchaîne et convoque le citoyen au feuilleton haletant de la chute programmée d’un futur ex-Président de la République. S’étonnera-t-on, ensuite, que les français rejettent d’un même puissant mouvement leurs médias et leur classe politique ? Croit-on réellement qu’au jeu du « tous pourri », sans prendre le temps de l’analyse, de la mesure, l’on fasse autre chose que préparer des lendemains qui déchanteront ? Il est heureux et nécessaire que la presse agisse comme un contrepouvoir. En tant que contrepouvoir, son éthique et son honneur est de faire bon usage de la force qui est sienne. Qu’elle l’utilise un peu plus pour faire le bilan réel de Monsieur Macron ou lui demander enfin de dissiper le brouillard épais qui entoure son programme, fait pour ne fâcher personne. Qu’elle interroge un peu plus le parti socialiste sur la contradiction fondamentale et insurmontable qui est la sienne quand il prétend faire l’Europe…sans l’Allemagne et ses règles budgétaires. Et oui, trois fois oui, qu’elle question sans relâche la volonté affichée par François Fillon de faire cette rupture dont la France, croyons-nous, à tant besoin.