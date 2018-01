Quelques clés pour mieux comprendre ce qui se passe en Iran

Un excellent connaisseur de l’Iran nous disait il y a quelques semaines : "Certes la population est mécontente de la situation économique et sociale ; les retombées de l’accord nucléaire, bénéfiques pour l’économie iranienne, ne sont pas perceptibles par les classes moyennes et les milieux populaires ; cependant, il ne faut pas s’attendre à de grandes protestations car l’opinion a retenu la leçon de l’échec du mouvement vert de 2009 et ne croit plus à la révolte".

Il est en fait difficile de porter un jugement sur ce qui se passe réellement en Iran.

Les informations qui nous parviennent sur les troubles en cours - essentiellement par le biais de vidéos amateurs - ne permettent pas de se faire une idée exacte de leur ampleur. Toutefois, le nombre de morts annoncé par les autorités elles-mêmes (plus d’une vingtaine à ce jour) et la dispersion des manifestations sur l’ensemble du territoire n’incitent pas à en minimiser la portée.

Certaines images, comme la destruction par la foule des posters géants du Guide de la Révolution, Ali Khamenei, ou l’assaut donné contre des bâtiments officiels, parlent d’elles-mêmes. De même bien sûr, les premiers témoignages d’actions de forces de la police et des milices du régime (Basij) pour juguler le développement des manifestations. Le niveau de violence semble d’ailleurs avoir franchi un nouveau palier dans la nuit du 1er au 2 janvier.

"Depuis des mois, la situation sociale se tend du fait des mesures d’assainissement prises par le gouvernement Rohani".

Sur le "départ de feu", à Machhad le jeudi 28 décembre, tous les avis concordent. Les manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la vie chère, le chômage, le "prix des œufs", la gabegie générale et la corruption. Depuis des mois, la situation sociale se tend du fait des mesures d’assainissement prises par le gouvernement Rohani, telle la suppression de certaines subventions. La crise des établissements de crédits plus ou moins illégaux, créés sous Ahmadinejad pour les classes pauvres, jetait une partie de celles-ci dans le désespoir. Le gouvernement avait en outre annoncé le 19 décembre un nouveau plan d’austérité, incluant une hausse de 50 % des prix du carburant et de nouvelles amputations des aides sociales.

Les premières manifestations étaient donc dirigées contre M. Rohani et son gouvernement réputé réformateur. Elles se déroulaient dans la seconde ville du pays, important centre de pèlerinage chiite, qui est l’un des fiefs de l’établissement sécuritaro-clérical de la République islamique. Les autorités religieuses de la ville, et notamment l’imam de la prière du vendredi Ahmad Alamolhoda, affichaient d’emblée une sympathie pour les revendications des manifestants. La même tonalité pouvait être observée dans les premiers commentaires de médias proches de la ligne dure. Il était donc tentant d’interpréter ces manifestations comme un signal de l’aile dite "conservatrice" du régime adressé à l’aile dite "modérée". Un discours du Vice Premier ministre, M. Jahangiri, le vendredi, paraissait accréditer cette thèse en dénonçant ceux qui avaient "lancé une fumée qui leur reviendrait au visage".