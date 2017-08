"Quelle diplomatie pour la France?" : La diplomatie, art politique le plus accompli

Le feuilleton de l’été : les héritiers dans tous leurs états A l’ombre de Coco, les héritiers trop discrets de l’empire Chanel

Wertheimer, ce nom est beaucoup moins célèbre que celui de la marque dont ces héritiers sont à la manœuvre. Alain et Gérard Wertheimer sont les propriétaires de Chanel et sont les héritiers d’une famille qui a connu les plus grands du XXème siècle. Mais la célébrité, ils ne l’apprécient que très peu, eux préfèrent rester discrets comme des alsaciens ! Discrets et même secrets.